ASSE : vente du club ou pas, Caïazzo indique la marche à suivre au Mercato

Depuis sa retraite médiatique dans le Golfe, Bernard Caïazzo ne parlait quasiment plus de l'ASSE dans la presse. A l'occasion du livre de Denis Chaumier sur les 90 ans du club, le président du Conseil de Surveillance des Verts a fait une entorse à ses promesses. L'occasion pour lui d'écorner le recrutement du club qu'il juge « défaillant pendant plusieurs années » et qui « a coûté des dizaines de millions d'euros ». Persuadé que le club « rebondira », Bernard Caïazzo a appuyé sur le besoin de vendre le club : « Le football moderne réclame d’importants moyens financiers. Regardez l’évolution du PSG, de l’OM, Lyon, Monaco, Rennes ou Lille, qui sont aux mains de milliardaires ».

Caïazzo veut s'inspirer de l'AZ, de l'Atalanta et des clubs basques

Et s'il n'y a pas de pétrole à court terme, il faudra des idées : « Je note qu’à l’étranger, des clubs peu fortunés comme AZ aux Pays-Bas, l’Atalanta en Italie ou Bilbao et la Real Sociedad en Espagne, savent tirer leur épingle du jeu en étant intelligents et malins dans le recrutement. Même un club comme Naples a su dénicher des talents en Corée ou en Géorgie. L’ASSE doit emprunter ce chemin, car si son académie repose sur des fondations solides, son recrutement n’est pas toujours à la hauteur. Le club ne pourra pas s’offrir des joueurs payés une fortune, sauf à trouver un actionnaire hyper puissant. Mais est-ce qu’il correspondrait à la culture du club et de la ville ? Etre imaginatif, travailler d’arrache-pied, faire confiance à la jeunesse, c’est la voie à suivre ».

Pour résumer Bernard Caïazzo souhaite une ASSE plus maline dans son fonctionnement à l'avenir. Pas très heureux des recrutements menés depuis des années, le Président du Conseil de Surveillance étudie d'autres modèles de clubs ailleurs.

