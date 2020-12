ASSE - Mercato : Claude Puel prospecte un marché peu connu pour trouver ses perles rares

Après sa liste de Noel, Claude Puel a délivré une autre liste à ses dirigeants. Pour le mercato hivernal, le coach de l'ASSE aimerait pourvoir se renforcer en défense central et sur le front de l'attaque. En cas d'opportunité, un milieu relayeur avec de l'expérience pourrait débarquer dans le Forez.

Problème, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont les caisses vides. Un déficit structurel et la catastrophe Mediapro ont mis à mal les finances des Verts. Du coup, pour réaliser ses objectifs, Claude Puel, avec la cellule de recrutement, prospecte tous azimuts dans des championnats peu suivis.

Selon le 10 Sport, la cellule de recrutement, emmenée par Jean-Luc Buisine, suit avec attention la Suisse. Ces dernière semaines, des noms ont fuité : Arthur Cabral (22 ans, attaquant, Bâle) serait toujours dans les petits papiers Mais, sa valeur marchande est estimée à 6M€ par Transfermarkt représente un énorme frein. Moins coûteuse (1,5M€ selon Transfermarkt), la piste menant à Aiyegun Tosin (22 ans) paraît plus abordable. Mais, le Nigérian a plus les qualités d'un ailier que celles d'un finisseur. Pour Claude Puel et son staff, il faudra se creuser les méninges.