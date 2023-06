FC Nantes, équipe de France : Kolo Muani aurait pu signer à l'ASSE !

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Après s'être révélé au FC Nantes, Randal Kolo Muani, devenu international cette saison, vient de réaliser une grosse saison avec Francfort, ce qui lui vaut de nombreuses convoitises. Mais l'attaquant a glissé une drôle d'anecdote au Canal Football Club, même si celle-ci ne fera sans doute pas rire (ou alors jaune) les supporters stéphanois et leurs homologues rennais : il avait failli rejoindre les deux clubs.

Rennes aussi l'avait mis à l'essai

« A Saint-Étienne ça ne s'est pas fait parce que je n'ai pas montré ce qu'ils attendaient de moi, a-t-il confié. Après je suis allé à Rennes et ça ne s'est pas fait non plus parce qu'il y avait un joueur similaire. Après Rennes j'ai fait Nantes et j'ai eu cette chance d'avoir un contrat parce qu'avant Nantes je n'ai rien connu. Si je n'avais pas eu cette chance-là, je ne serais pas là devant vous... »