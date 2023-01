Girondins, FC Nantes, ASSE - Mercato : Hwang Ui-jo pourrait rejoindre Denis Bouanga

Longtemps dans le viseur du FC Nantes, Hwang Ui-jo avait finalement été transféré par les Girondins à Nottingham Forest en août dernier, avant d'être prêté par le club anglais à Olympiakos. Mais l'attaquant sud-coréen pourrait à nouveau changer d'air.

En effet, d'après Fabrizio Romano, une référence en matière de Mercato, le joueur, sous contrat jusqu'en 2025 avec Forest, fait l'objet d'une proposition de prêt de Minnesota, en MLS. Mais il intéresserait aussi Portland, Chicago et le Los Angeles FC, champion en titre. La franchise californienne, où évolue Denis Bouanga, a une place d'étranger qui vient de se libérer avec la retraite de Gareth Bale. Le FC Seoul et Vissel Kobe lorgneraient aussi l'ancien bordelais.

MLS side Minnesota have made an official proposal for Hwang Ui Jo to Nottingham Forest as loan deal with Olympiacos will be terminated 🔴🇰🇷 #NFFC



LAFC, Portland, Chicago, Vancouver are also concretely interested alongside FC Seoul and Vissel Kobe. pic.twitter.com/MG87DO7JXS