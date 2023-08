ASSE, Girondins – Mercato : Guilavogui a des pistes pour son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Libre après la fin de son aventure à Wolfsburg, Josuha Guilavogui, formé à l'ASSE et passé par les Girondins il y a deux ans, s'est confié sur son avenir dans les colonnes de Var-Matin. Alors que son grand ami toulonnais Bafé Gomis a pris la direction du Japon, l'ancien international français réfléchit. « J'ai le luxe de pouvoir prendre le temps, explique-t-il. Et de décider ce que je veux faire, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a eu des propositions en Russie qui, vu le montant, normalement, se signent les yeux fermés. Mais je ne me voyais pas aller dans un pays en guerre ».

Il préfère l'étranger

Var-Matin indique que Guilavogui, qui a refusé de prolonger à Wolfsburg, ne s'imagine pas revenir en France, qu'il a également rejeté des offres d'Arabie Saoudite, sans pour autant fermer la porte aux pays du Golfe, et qu'il a des pistes en Espagne, en Italie et en Australie.

Podcast Men's Up Life