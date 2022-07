Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

La grosse info : Cafaro et Lobry sont stéphanois

Ce mercredi, l’ASSE a annoncé les arrivées de Mathieu Cafaro et de Victor Lobry. Tous les deux connaissent bien la Ligue 2 et vont apporter un gros plus à l’effectif de Laurent Battles. L'ancien rémois Mathieu Cafaro est prêté, avec option d’achat, par le Standard Liège. Victor Lobry s’est lui engagé librement pour deux saisons plus une en option, après avoir évolué avec Pau.

