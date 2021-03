ASSE, Stade Rennais - Mercato : nouvelle révélation de taille sur le dossier M'Baye Niang !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Engluée en fin de classement, l'ASSE a été contrainte de recruter cet hiver pour valider le plus rapidement possible son maintien. En difficulté économique, la direction stéphanoise a usé de prêts payants (Cissé et Modeste) pour se renforcer à moindre coût. Sur le front de l'attaque, la piste la plus chaude a longtemps été M'Baye Niang.

Plus désiré par Julien Stéphan, alors entraîneur au Stade Rennais, l'attaquant français a été proche de rejoindre le Forez. Mais, au final, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont finalisé la venue d'Anthony Modeste. En manque de temps de jeu, le buteur est très loin de sa meilleure forme physique. Il ne brille pas depuis sa signature tardive au mercato hivernal.

Dans son édition du jour, l'Équipe fait le point sur la grille salariale des Verts. Pour les Stéphanois, la venue de M'Baye Niang représentait un coût trop onéreux : "Au total, Modeste coûtera donc 950 000 € sur cinq mois aux Verts. Soit bien 190 000 € de salaire brut mensuels. C'est bien moins que le 1,5 M€ de prêt payant sur six mois, plus 250 000 € de salaire brut mensuels, versés par le club saoudien Al-Ahli pour M'Baye Niang (prêté par Rennes), de nouveau courtisé par les Verts au dernier jour du mercato d'hiver."