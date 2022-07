OGC Nice, ASSE - Mercato : deux top clubs sur Allan Saint-Maximin, Newcastle a fixé son prix

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Auteur de 5 buts et 5 passes décisives, Allan Saint-Maximin sort d'une très belle saison avec Newcastle. Et ce pourrait bien être la dernière chez les Magpies pour l'ancien espoir de l'ASSE. En effet, l'ailier dispose de deux contacts de haut vol selon The Athletic.

Mise à prix : 45 M€

Tottenham et Chelsea seraient en effet sur le coup. Mais si les deux clubs londoniens veulent vraiment enrôler « ASM », il leur faudra mettre le paquet. Newcastle aurait en effet fixé son bon de sortie à 45 M€. Saint-Maximin (25 ans) est sous contrat avec les Magpies jusqu'en 2026.