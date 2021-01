ASSE, OL - Mercato : les Gones ont snobé une pépite des Verts !

À un jour de la rencontre entre l'ASSE et l'OL, les acteurs des deux écuries se lâchent dans la presse. Dans son édition du jour, le Dauphiné Libéré s'est entretenu avec Jean-François Vulliez, directeur du centre de formation de l'OL. Le pilier des Gones a avoué que son club n'avait pas bougé sur le dossier Maxence Rivera : "Parfois, c’est le club qui fait le choix de ne pas retenir un jeune, comme on l’a fait avec Maxence Rivera, qu'on n'a pas pris parce qu’on avait déjà des joueurs de son profil. Sans faire injure à l'ASSE, Lyon a vécu sa grande période plus récemment. Donc les jeunes générations sont davantage marquées par l’OL, je pense. Mais l’identité stéphanoise est forte, aussi."

Dans la fin de son propos, Vulliez en a profité pour placer un tacle appuyé aux Verts : "Je ne connais pas bien le contexte à l’ASSE, mais je pense que les deux clubs ne sont pas comparables. À Lyon, nous avons notre propre méthodologie. Elle est liée à l’histoire du club, à celle de la ville et à ses supporters. Lyon a toujours été tournée vers l’innovation : les frères Lumière, Claude Bernard, l’Institut Mérieux, Paul Bocuse… Et l’OL Academy doit s’inscrire dans tout cela, pour toutes ses équipes, masculines et féminines. Ça se traduit notamment au niveau de la recherche du beau jeu, offensif, protagoniste et efficace." Comme à l'accoutumée, le derby s'annonce bouillant !