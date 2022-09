OM, ASSE – Mercato : Arsenal a pris une nouvelle décision pour l'avenir de William Saliba

Cet été, Pablo Longoria avait longtemps caressé l'espoir de faire revenir William Saliba à l'OM, mais Arsenal a décidé de laisser enfin sa chance à l'ancien défenseur de l'ASSE. Et les Gunners ne le regrettent pas, eux qui réalisent un excellent début de saison.

Il s'apprête à prolonger

C'est aussi le cas de Saliba, nommé deux fois homme du match depuis le début de la saison, et auteur de son premier but en Premier League il y a deux semaines. Un Saliba qui devrait être récompensé puisque selon Nicolo Schira, Arsenal s'apprête à prolonger son contrat. Lié aux Gunners jusqu'en 2024, le natif de Bondy devrait s'engager jusqu'en 2027.

#Arsenal are ready to open talks to extend William #Saliba’s contract (currently expires in 2024) until 2027. #transfers #AFC