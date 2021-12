OM, ASSE - Mercato : Deschamps en dit plus sur l’avenir de Mandanda, coup dur pour les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

La rumeur d’un éventuel intérêt de l’ASSE pour Steve Mandanda (36 ans) s’est répandue comme une traînée de poudre depuis mercredi. Et pour cause, les Verts pourraient bien relancer le gardien de l’OM au mercato hivernal puisque l’intéressé croit toujours à une place en équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

Didier Deschamps a apporté une précision sur l’avenir de Mandanda chez les Bleus. « On ne sait pas. A un moment, ça s'arrête. Aujourd'hui, ils sont toujours sélectionnables, mais ça ne veut pas forcément dire sélectionnés », a éclairé le sélectionneur de l’équipe de France dans L’Équipe. Si ces déclarations laissent le champ libre à toute spéculation au mercato, Le Phocéen a listé toutes les possibilités qui pourraient s’offrir à Mandanda au mercato. Et les portes de sorties seraient d’ores et déjà multiples.

« On ne sait pas si la rumeur ASSE est fondée et si l'opération est réalisable mais voir Steve aider ce club historique à sauver sa peau est loin d'être une mauvaise idée et ajouterait un joli fait d'armes à sa prestigieuse carrière, analyse le site pro marseillais. Dans le même ordre d'idées, d'autres clubs de L1 vont entamer une opération sauvetage, ou tenter de décrocher une qualification européenne et Steve aurait sans doute sa place dans toutes ces équipes.

Il y a aussi l'étranger, évidemment, même si la seule expérience de la légende olympienne en Premier League ne s'était pas très bien passée. Mais il y a d'autres championnats, comme l'Italie par exemple, où le Fenomeno pourrait très bien faire la différence dans de très bons clubs en difficulté tels que Cagliari, le Genoa, la Sampdoria, le Torino, voire le Sassuolo de Maxime Lopez. Enfin, à son âge, une dernière pige lucrative dans un championnat du Golfe n'est pas à écarter. »