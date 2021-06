OM, ASSE - Mercato : l’avenir de Boubacar Kamara lié à celui de Mahdi Camara !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Mahdi Camara est le chouchou de Claude Puel. De très loin le joueur le plus utilisé par l’entraîneur de l’ASSE cette saison en L1 (3295 minutes) devant Denis Bouanga (2734) et Jessy Moulin (2610), Mahdi Camara, le milieu de terrain attise les convoitises. Selon une information de La Gazetta dello Sport, l’AC Milan cible Camara pour la saison prochaine.

L’option d’achat de prêt de Soualiho Meïté n’ayant pas été levée avec le Torino, le club lombard se cherche un remplaçant digne de son nom pour accompagner Franck Kessié et Ismaël Bennacer dans l’entrejeu.

Kamara, Fofana et Camara ciblés par l'AC Milan

Deux autres pistes seraient suivies en Ligue 1 en plus de Camara : Boubacar Kamara (OM) et Youssouf Fofana (AS Monaco). Le milieu polyvalent de l'OM est également pisté par Chelsea, récent lauréat de la Ligue des champions sous la houlette de Thomas Tuchel.