ASSE, OM : quand Dall'Oglio comparait Cardona à Papin

Irvin Cardona est la première recrue hivernale de l'ASSE, prêté par Augsburg sans option d'achat. L'ancien monégasque retrouvera dans le Forez Olivier Dall'Oglio, qui l'avait déjà coaché à Brest entre 2019 et 2021. Et à cette époque, le successeur de Laurent Batlles ne tarissait pas d'éloges, comme lors d'un entretien au Télégramme dont Poteaux Carrés a retrouvé la trace.

"Il ressemble à JPP à ses débuts"

"Il ressemble à JPP à ses débuts, avait confié l'Alésien. Il amène beaucoup de choses, de l’intensité de course, son endurance. Il porte le danger, il pèse. C’est un attaquant très puissant, qui a besoin de prendre la profondeur et avec une grosse frappe de balle. Là où on veut le voir le plus souvent, ce n’est pas au cœur du jeu, pas dans la construction, c’est vraiment dans cette finition. Il tente beaucoup de choses, il fait beaucoup d’efforts, mais il n’est pas toujours récompensé." Quant à son positionnement, "ODO" avait expliqué : "Je le fais souvent jouer sur un côté, notamment à gauche ? Lui préfère l’axe, car il y a plus d’espaces. Sur le côté, il y a aussi cette notion de retour défensif que l’on demande aujourd’hui, et ça ne plaît pas à tous les attaquants. C’est un attaquant moderne. Ça percute, ça demande beaucoup le ballon, il a un bon jeu de tête, c’est un garçon dangereux." Des qualités que Cardona (26 ans) a eu un peu de mal à confirmer, jusque-là...

