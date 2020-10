ASSE, OM - Mercato : du nouveau sur le dossier Dimitrios Giannoulis !

Longtemps, cet été, Dimitrios Giannoulis a figuré en haut de la short list de l'ASSE. Le latéral gauche du PAOK Salonique était ardemment désiré par Claude Puel. Il faut dire que l'international grec épouse parfaitement le projet mis en place par le coach des Verts : jeune (24 ans), grosse marge de progression, et abordable (il est évalué à 4,5M€ sur Transfermarkt) même si les finances stéphanoises demeurent maigres. Avant la signature de Nagatomo, l'OM a également été sur les rangs du natif de Katerini (Grèce).

Selon Giannis Chorianopoulos, journaliste sportif grec, Dimitrios Giannoulis affole de plus en plus les cylindrées européennes. Dernièrement, Porto a offert 7 millions d'euros au PAOK pour le joueur sous contrat jusqu'en 2022. Pour l'heure, l'écurie hellène cherche à prolonger sa pépite pour faire monter les enchères. À ce prix-là, ni l'ASSE, ni l'OM, à moins d'une surprise, ne pourront se positionner.

