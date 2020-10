ASSE : pour sa première avec Leicester, Wesley Fofana a séduit les observateurs

Après son transfert coûteux (35 millions d'euros), les débuts de Wesley Fofana étaient très attendus outre-Manche. Le défenseur central formé à l'ASSE a pleinement répondu aux attentes. Solide dans les duels, inspiré balle aux pieds, le natif de Marseille a été un des meilleurs joueurs du côté de Leicester. Seule fausse note de la soirée, les Foxes ont été battus par Aston Villa, (0-1), équipe surprise du début de saison en Premier League (4 victoires en 4 journées disputées).

Gary Lineker, ex-international anglais (80 sélections) et devenu célèbre consultant, a été conquis par la performance de Wesley Fofana. "Cela ne valait pas vraiment 14,95 £ jusqu'à présent (n.d.l.r : le match Leicester - Aston Villa était en pay-per-view), mais Wesley Fofana a l'air d'être une bonne affaire. Excellente première mi-temps pour le jeune débutant." Loin de l'ASSE, Fofana va poursuivre sa montée en puissance.

Not really been worth £14.95 so far, but Wesley Fofana looks like he’s going to be a bargain. Excellent first half for the young debutant.

Wesley Fofana has been exceptional so far, and to think he was 1b to Saliba's 1a in France and the latter can't even get on the team sheet. Something smells like fish.