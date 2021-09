PSG, ASSE – Mercato : promesses en l'air, transfert raté... Guillaume Hoarau démonte les dirigeants stéphanois

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Poteaux Carrés a retrouvé une interview de Guillaume Hoarau (37 ans), l'attaquant du FC Sion, accordée cet été au site Oh My Goal. Il y est notamment question de la vraie fausse arrivée de l'ancien international à l'ASSE, en 2014. Le Réunionnais explique que les Verts, alors coachés par Christophe Galtier, n'avait pas eu une attitude très respectueuse et professionnelle envers lui... « Avant de venir aux Young Boys de Berne, je devais signer à Saint-Etienne, explique-t-il. Tout était fait. J'avais eu rendez-vous avec toute la "green family." On se met d'accord. A cette époque, Saint-Etienne devait vendre Brandao à Bastia et du coup ils devaient me prendre. Le lundi, mon agent me dit de descendre à Lyon pour signer le contrat. Je prends mon train, je descends. On arrive à Lyon, je retrouve mon agent et là il n'y a plus de news. Personne ne répond au téléphone. On se dit, "c'est quand même bizarre." A l'époque, quand j'étais en Chine, Christophe Galtier m'écrivait tout le temps : "reviens, reviens, je te relance". Quand j'arrive à Lyon il était 11h00, plus personne ne répond au téléphone alors qu'on m'avait dit qu'on devait déjeuner ensemble. Mon agent me dit : "Ecoute, jusqu'à 16h00 on attend. Le contrat, tout est prêt, tu vas signer, demain, tu dois commencer l'entraînement. »

« A longueur d'année loue ce club loue les valeurs qui sont les siennes, et au final il te font un truc comme ça... »

Et à l'ancien parisien d'expliquer ensuite que l'ASSE avait finalement recruté Ricky Van Wolfswinkel plutôt que lui, ce jour là... « Toute la semaine on était au téléphone 24 heures sur 24 pour négocier. Et du jour au lendemain, plus rien ! On attend, on attend, on attend... On n'a jamais eu de retour ! J'ai vu la semaine d'après qu'ils ont fait signer Ricky. Ils me l'ont fait vraiment à l'envers ! Ils auraient pu m'appeler pour me dire "écoute, Guillaume, désolé, on a préféré prendre un joueur plus jeune, peut-être moins cher." Avec moi ils ont fait "viens signer ton contrat", et plus de news ! J'ai eu vraiment la haine. A longueur d'année loue ce club loue les valeurs qui sont les siennes, et au final il te font un truc comme ça... Je n'ai jamais eu de nouvelles de personne depuis ce jour-là. Ma fenêtre à moi du mercato se rétrécissait, il n'y avait plus grand chose. Comme on avait trouvé un accord avec Sainté, on avait dit non aux autes clubs intéressés. Je me suis retrouvé dos au mur, dans une une situation d'urgence, et c'est là que je suis parti à la dernière minute aux Young Boys ». Pour le plus grand bonheur du club suisse, puisque l'attaquant français a inscrit 118 en 188 matches avec les Young Boys, de 2014 à 2020... Avec trois titres de champion de Suisse et une Coupe de Suisse à la clé.