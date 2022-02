PSG, ASSE - Mercato : un rebond surprenant pour Jean-Christophe Bahebeck !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Formé au PSG et passé sans succès par l'ASSE, Jean-Christophe Bahebeck était sans club depuis près d'un an et son départ du Partizan, Belgrade, en Serbie, en mars dernier, après deux saisons aux Pays-Bas à Utrecht.

L'ailier de 28 ans vient de retrouver un club, et c'est vers la Bolivie qu'il va se diriger cet hiver. Il s’est en effet engagé l’Atlético Palmaflor, club de première division bolivienne.