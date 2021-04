ASSE – Mercato : Puel a viré un diamant brut

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Cet été, pour trouver des liquidités, l'ASSE a été contraint de céder beaucoup de joueurs. Pas vraiment un admirateur du joueur, Claude Puel a lâché sans sourciller Franck Honorat. Au Stade Brestois, l'ailier s'est complètement révélé en Ligue 1. Si bien, qu'il dispose d'une statistique étonnante. Le Toulonnais bénéficie du meilleur différentiel buts inscrits / xG (stat qui évalue le pourcentage de chance de marquer). Il a inscrit 8 réalisations alors que selon la science... il aurait dû en inscrire qu'un peu plus de deux !

Dans ce classement, il devance plusieurs Monégasques (Golovine, Maripan, Volland et Diop) et des Montpelliérains (Delort et Mavididi). De quoi laisser d'immenses regrets au peuple Vert et à Claude Puel...