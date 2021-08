RC Lens – ASSE : Kévin Monnet-Paquet s'est confié, il ne regrette pas Puel !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Même s'il était encore à l'ASSE il y a quelques semaines, Kévin Monnet-Paquet ne sera pas forcément pour les Verts ce dimanche à Bollaert... Formé au RC Lens, l'Isérois porte aussi le RCL dans son cœur. C'est ce qu'il confie dans un entretien réalisé par Poteaux Carrés, dans lequel il revient longuement sur ses années vertes, et notamment son départ, cet été. En égratignant légèrement Claude Puel...

« Chacun sa méthode ! Ce n'est pas forcément celle que j'apprécie le plus »

« Claude Puel a fait ses choix, il savait aussi que j'étais en fin de contrat, que je n'allais pas rester. Peut-être qu'il n'a pas forcé pour me faire jouer. Je n'ai jamais lâché pour tenter de revenir mais il faut du temps pour reprendre les automatismes, la caisse et tout ce qui va avec. Mais quand tu joues 5 minutes, que tu n'es plus dans le groupe, que tu reprends 20 minutes ... c'est difficile d'avoir du rythme. C'est un engrenage. J'étais bien aux entraînements mais rien ne remplace les matchs en compétition. »

Et à lui d'ajouter, sur le management de Puel... « Il est proche de certains joueurs, moins d'autres mais c'est normal. Tout le monde a remarqué que ce n'était pas un entraîneur très tactile ou loquace. Mais chacun sa méthode ! Ce n'est pas forcément celle que j'apprécie le plus. » Voilà qui est dit !