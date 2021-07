Real Madrid, Girondins, ASSE - Mercato : un ancien Stéphanois proche de faire les affaires de Koundé ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Le départ de Kurt Zouma pourrait faire bouger les choses à Chelsea. Thomas Tuchel ne compte pas vraiment sur le défenseur français. Une vente est à prévoir dans les prochains jours, et les dirigeants du club aimeraient le faire partir à Séville. Cette opération pourrait faire baisser le prix de vente de Jules Koundé, que Chelsea voudrait attirer. Le club londonien s'est d’ailleurs entendu avec Koundé pour un possible transfert, il faut maintenant convaincre Séville. Selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants andalous espèreraient plus de 30 à 35 millions d'euros si Kurt Zouma est inclus dans le deal.



Toutefois, le dossier semble compliqué puisque le salaire de Kurt Zouma pourrait freiner Séville. Et il faudrait convaincre le joueur de partir en direction de l’Andalousie, ce qui risque d'être une tâche compliquée. Enfin, plusieurs clubs restent à l’affût sur le dossier, Crystal Palace, Tottenham, Everton et la Roma sont intéressés par le joueur.

Talks ongoing between Chelsea and Sevilla for Jules Koundé but Sevilla want more than €30/35m [if Kurt Zouma will be confirmed as part of the deal]. 🔵 #CFC #Sevilla



Koundé agreed personal terms with Chelsea two days ago - he’s buzzing to join CFC.



NO chance for Marquinhos. https://t.co/l9zzSUyEq3