ASSE - Mercato : Saliba voit rouge, un départ semble inéluctable

Au fond de l'impasse. Alors que Mikel Arteta ne compte toujours pas sur lui, William Saliba se trouve obliger d'évoluer avec la réserve d'Arsenal. Une situation très compliquée pour un élément qui avait coûté près de 30 millions d'euros aux Gunners. Et, ce dimanche après-midi, preuve d'un malaise profond, William Saliba a été exclu pour un tacle non maîtrisé et une semelle en avant sur son adversaire.

Depuis plusieurs mois, l'ASSE pousse pour récupérer son joyau en prêt. Pour Saliba, il faudra trouver un point de chute idoine pour redonner un élan à une carrière complètement à l'arrêt.