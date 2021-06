ASSE, Stade de Reims – INFO BUT ! Mercato : un cadre des Verts fait rêver Oscar Garcia

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Quatre ans après son expérience à l'ASSE, rapidement avortée, Oscar Garcia est de retour en France. C'est lui que le Stade de Reims a choisi pour prendre la succession de David Guion sur le banc champenois. L'ancien joueur du Barça aura-t-il loisir de recruter, lui qui avait plus subi les choix opérés par l'ASSE (Diony, Diousse, Katranis, etc...) qu'autre chose, chez les Verts ?

Khazri lui plait beaucoup, et depuis longtemps

Comme Claude Puel dans le Forez, Garcia devra composer avec des moyens très limités. Des moyens qui ne lui permettront sans doute pas de se positionner sur un joueur stéphanois qu'il apprécie beaucoup, selon nos informations. On veut parler de Wahbi Khazri. Comme Jean-Louis Gasset à Bordeaux, Garcia est en effet fan du Tunisien, et il s'était d'ailleurs renseigné sur lui quand il coachait le Celta Vigo. Mais les émoluments de Khazri l'avaient refroidis. Et à 300 000 € mensuels, le plus gros salaire des Verts, sous contrat jusqu'en juin 2022, semble encore moins dans les cordes rémoises...