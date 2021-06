Stade de Reims – Mercato : Caillot balance sur les mésaventures d'Oscar Garcia à l'ASSE

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Alors qu'Oscar Garcia va remplacer David Guion à Reims, le président champenois Jean-Pierre Caillot est revenu sur l'expérience du technicien espagnol à l'ASSE il y a trois ans et demi, sur France Bleu Champagne-Ardenne. « Oscar Garcia, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, a-t-il confié. Il été un grand joueur de foot. Les retours que j'ai eus sur son travail, ce qu'il avait fait à Salzbourg avec les jeunes, la façon de coacher, de manager, la façon de communiquer avec ses joueurs m’ont convaincu. C'est quelqu'un qui parle cinq langues, ça aide un peu. »

Des promesses non tenues

Et à lui d'ajouter : « À Saint-Etienne, il était sixième quand il a rendu les clés en raison de problèmes relationnels. Les choses n'étaient pas conformes à ce qu'on lui avait décrit et il a préféré arrêter l'histoire, partir de lui-même. » Pour rappel, à l'été 2017, l'ASSE avait déboursé plus de 10 M€ sur l'achat de deux joueurs : Loïs Diony et Assane Diousse. Alors que Garcia avait soumis certains noms de joueurs à recruter. En vain...