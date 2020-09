Stade Rennais - Mercato : Boga évoqué pour mieux recruter Bouanga (ASSE) ?

Si l'information de Mohamed Toubach-Ter se confirme, ce serait sacrément bien joué de la part du Stade Rennais. En effet, ce mardi, il est question d'un intérêt des Rouge et Noir pour l'ailier ivoirien de Sassuolo Jérémie Boga. Intérêt confirmé par leur entraîneur, Julien Stéphan, au micro de Téléfoot. Mais d'après l'insider, ce serait une fausse piste…

"En sous-marin, le Stade Rennais depuis maintenant 10 jours bosse sur un dossier en parallèle à celui de Boga... Ce dossier est stéphanois, il mène à l’international gabonais Denis Bouanga ! Dossier complexe car concurrence féroce d’un club français mais pas que…"

L'ASSE vendeuse sous conditions

Quel est cet autre club dont parle Mohamed Toubach-Ter ? A priori, peu de clubs français peuvent débourser la quinzaine de millions attendue par l'ASSE. On ne voit guère que le PSG, l'OL et l'AS Monaco, sachant que les premiers sont déjà bien fournis au poste de l'ancien Nîmois. Lyonnais et Monégasques seraient-ils également sur les rangs ?

Par ailleurs, si le dossier s'avère complexe, c'est que l'AS Saint-Etienne ne laissera pas partir son meilleur buteur et passeur de la saison passée à tout prix. Les Verts aimeraient certes encore vendre d'ici la fin du mercato, le 5 octobre, mais ce n'est pas une nécessité. Quitte à sacrifier l'un de ses deux joueurs bankables, Claude Puel préfèrerait voir partir Denis Bouanga plutôt que Wesley Fofana. Mais ce sera au prix qu'il aura fixé. Le Stade Rennais va donc devoir jouer serré…