Stade Rennais - Mercato : Guirassy à l'ASSE, ce n'est pas pour tout de suite !

AS Saint-Etienne : Le Bilan de l'année 2021

Révélée il y a quelques jours, la piste Serhou Guirassy à Saint-Etienne semble assez mal embarquée. Parce que les Verts n'ont pas les moyens de payer son gros salaire, ce qui impliquerait que le Stade Rennais prenne une grosse partie à sa charge, parce que le joueur, même s'il veut jouer, n'a peut-être pas envie d'aller chez la lanterne rouge de Ligue 1, parce que Bruno Genesio n'est pas forcément pour le laisser filer, lui qui souhaite avoir un effectif élargi pour être compétitif aussi bien en L1 qu'en Europa League Conférence.

Beaucoup de raisons ayant incité l'entraîneur de l'ASSE, Pascal Dupraz, à mettre un gros bémol à l'arrivée de l'ancien Amiénois dans le Forez, hier en conférence de presse : "Bien sûr, je souhaite un mercato qui puisse apporter un plus à ce groupe. Serhou Guirassy fait partie des pistes, oui, mais il y en a d'autres, et ce sont des rêves à l’heure où on se parle. Pas de signatures imminentes prévues pour l’instant".

Le coach a évoqué le mercato hivernal 👇 #ASSE https://t.co/RXdF9nuEdD — Envertetcontretous (@Site_Evect) January 16, 2022