ASSE, Stade Rennais - Mercato : les Verts peuvent-ils tenter de remplacer Fofana par Saliba ?

Ce matin, l'Equipe confirme ce que Ouest France a annoncé dans la nuit. Arsenal et William Saliba se seraient mis d'accord sur un départ en prêt cette saison, en raison d'une concurrence bien trop importante au poste de défenseur central. Dans le même temps, l'ASSE a besoin d'un défenseur central suite au départ de Wesley Fofana. De quoi voir des intérêts concordants ?

Non, pour l'histoire tendue avec Arsenal

Au vu de l'histoire récente du dossier Saliba, difficile d'imaginer l'ASSE convaincre Arsenal d'un nouveau prêt. Il y a quelques mois, le club stéphanois avait espéré une prolongation du prêt du défenseur pour que celui-ci puisse disputer la finale de Coupe de France. Cela s'était finalement conclu par un communiqué cinglant pour annoncer l'échec des négociations, « le club anglais imposant des conditions sportives et financières absolument inacceptables », écrivant alors les Verts. Arsenal, de son côté, avait riposté en mettant en avant un plan d'entraînement pour la blessure du joueur que l'ASSE n'aurait pas accepté. Cet épilogue tendu complique donc déjà la possibilité Saliba chez les Verts.

Non, car la C1 est un argument de poids

Mais la question sportive est également déterminante. Malgré l'attachement évident de William Saliba aux Verts, l'ASSE n'a sans doute pas aujourd'hui l'attractivité pour attirer son ancien joueur. Le Stade Rennais semble parti pour jouer le haut de tableau en Ligue 1 et va disputer la phase de poules de Ligue des champions. Les Verts, malgré leur début de saison prometteur, sont loin de ces objectifs. En prime, assumer le salaire londonien de Saliba est possible pour un Stade Rennais aux moyens conséquents. Pour des Verts en difficulté malgré la vente de Fofana, la donne est différente.

Non, car Puel n'aime pas les prêts secs

Enfin, la venue de William Saliba ne s'inscrit pas dans le projet à long terme que Claude Puel espère bâtir. Le manager de l'ASSE n'est pas un partisan des prêts sans option d'achat pour la bonne et simple raison que cela ne permet pas de se projeter sur le long terme avec sa recrue. Un constat d'autant plus valable pour un William Saliba dont le potentiel lui offre un avenir chez un très grand club. Et pas forcément vers un retour prématuré aux sources.