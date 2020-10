ASSE, Stade Rennais - Mercato : Rolland Courbis pointe un gros défaut de M'Baye Niang

Proche de rallier l'ASSE, M'Baye Niang devrait finalement rester au Stade Rennais. Le dossier a fait beaucoup parler dans le football français. Sur RMC, Rolland Courbis, consultant pour la radio, n'a pas mâché ses mots à propos de son ancien joueur côtoyé à Montpellier (2014). "M’Baye est compliqué à gérer. Il change de club pratiquement chaque année. Dans les six premiers mois, il est souvent performant. Qu’il soit difficile à gérer, ça, on le sait."

Pour rappel, le prêt de Niang au MHSC n'avait pas été une réussite. Le joueur, âgé de 20 ans à l'époque, avait inscrit 4 buts en Ligue 1. C'est surtout en dehors des terrains que le buteur s'était fait un nom. Niang avait écopé de 18 mois de prison avec sursis après de multiples infractions au volant de sa Ferrari, le tout sans permis.

Pour Courbis, Niang aurait fait du bien à l'ASSE

Mais, malgré un caractère difficile à gérer, M'Baye Niang reste supérieur aux autres possibilités stéphanoises selon Courbis. "Laissons-le aller à Saint-Étienne qui profitera de ces six mois. Ce n’est pas un attaquant incroyable, ce n’est pas Sony Anderson, ce n’est pas Didier Drogba mais c’est un numéro neuf supérieur à ceux qu’on vient de voir chez les Verts ces dernières saisons en dépit de ses qualités et de ses défauts." Mais, à cause des agents de l'intéressé, l'affaire ne devrait pas se réaliser.