ASSE - Mercato : Denis Bouanga, le danger est localisé

C'est le jeu du mercato. Et de ses innombrables rumeurs. Alors qu'un départ de l'ASSE de Denis Bouanga est évoqué depuis plusieurs semaines, pas une offre sérieuse n'est à ce jour arrivée sur la table des dirigeants stéphanois. De quoi laisser le joueur tranquille, et concentré sur sa saison stéphanoise ?

Pas nécessairement. Tout d'abord parce que le mercato fermera ses portes dans plusieurs semaines. Ensuite parce que le Gabonais, qui ne montre pas grand chose d'intéressant depuis le début de saison à Sainté, pourrait se laisser convaincre par un grand courtisan italien.

La Roma avec l'Atalanta et le Milan AC

Il y a quelques heures, le média italien, calciomercato, nous informait que Bouanga avait désormais trois écuries qui le suivaient avec attention : la Roma, l'Atalanta Bergame et le Milan AC. Il faudra, de toute évidence, que l'un de ces courtisans passe à l'offensive dans les tous prochains jours. Et s"acquitte d'un chèque que l'on n'imagine pas au-dessous de 15 millions d'euros. Somme attendue par le board des Verts pour laisser filer son buteur et envisager d'autres pistes avant la toute fin du mercato.