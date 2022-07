ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Avant de trouver un buteur, il faut conforter le gardien »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« Si le Mercato de l'ASSE est bien lancé avec les arrivées de Chambost, Briançon et Giraudon, la priorité c'est désormais de rester au maximum en l'état et de ne pas trop dégraisser... Ou à minima de ne pas toucher à certains postes-clés. Le club a déjà perdu beaucoup de joueurs importants comme Khazri et qu'il ne faut pas pousser trop loin de le curseur des départs.

Pour remonter en Ligue 1, il faut un bon gardien et un attaquant efficace. Je pense qu'avec Etienne Green, les Verts tiennent leur gardien. Je ne sais pas si l'international Espoir anglais a des propositions et quel est le pourcentage de chance qu'il reste au club mais il faudrait le conserver. Même si Green est encore jeune, il a déjà une petite expérience et un vécu psychologique après sa course au maintien réussie en 2020-21. Avant de trouver un avant-centre, il faut conforter le gardien.

« Cela fait des années que les Verts cherchent à ce poste »

Ensuite, oui, il faudra un buteur. Loïc Perrin le cherche et compte prendre son temps. Il faudra faire le bon choix. Quitte à prendre deux profils différents cet été en allant aussi chercher un joueur de couloir dans le registre d'un Hamouma ou d'un Nordin. A mon sens, l'ASSE n'a pas besoin d'un attaquant qui sera forcément profilé « Ligue 2 » mais il faudra trouver quelqu'un en capacité de mettre plus de 10 buts par saison. C'est le nerf de la guerre quand on a les ambitions d'un club comme Saint-Etienne. Cette quête n'est pas nouvelle. Cela fait des années que les Verts cherchent à ce poste. La nouveauté, c'est de devoir le faire pour la Ligue 2 avec ses nouvelles contraintes sportives et économiques. Forcément, à cause de ça, l'ASSE est un peu moins attractive pour récupérer un vrai buteur d'envergure. Mais si on pouvait trouver un attaquant qui connait le championnat français et ses vertues de combat, ce serait pas mal...

« Le profil L2 ce sont des Fauvergue, des Goussé, des Charbonnier... Voir même un Crivelli »

Quel type de profil je vois pour Sainté ? Ce n'est pas évident. Sur chaque dossier, vu la concurrence, c'est la guerre. A Loïc Perrin d'activer ses réseaux... J'aimerais qu'on trouve des joueurs miracles à la Alex-Aloisio mais il n'y en a pas à tous les coins de rue. Par le passé, l'ASSE avait su trouver des Roger Milla, des Tony Kurbos pour mener à bien ses projets de remontées dans l'élite. Cela me fait dire que c'est quand même possible de dénicher l'oiseau rare. Aujourd'hui, le profil L2 ce sont des Fauvergue, des Goussé, des Charbonnier... Voir même un joueur comme Crivelli que les Verts peuvent aussi tenter de rappeler au club. Oui, ce sera difficile mais d'autres arrivent bien à recruter malin. Pourquoi pas les Verts ? En tout cas, c'est un élément capital dans la quête de la Ligue 1.

Sans un joueur qui marque beaucoup de buts et un gardien solide, l'ASSE ne parviendra pas à remonter son handicap de trois points pour aller chercher les deux premières places. Bien sûr, il faut d'autres ingrédients dont une assise solide mais, in fine, c'est dans les deux zones de vérité que se joue la montée. Dans l'une des deux, le club est pourvu. Dans l'autre, il manque quelqu'un. »

