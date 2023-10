ASSE - L’œil de Denis Balbir : « Avoir confiance en Etienne Green »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Saint-Etienne a vécu une semaine assez compliquée dans la préparation du match face à Angers avec une infirmerie qui s’est bien remplie avec notamment la grave blessure de Gautier Larsonneur, dont on dit qu’il ne pourrait pas rejouer avant janvier 2024. C’est sans doute le pire coup dur qui pouvait arriver aux Verts vu l’importance de Larsonneur sur les derniers résultats. Même s’il s’était retrouvé au cœur d’une polémique sur ses sorties nocturnes en septembre, le Breton avait toujours répondu sur le terrain par de gros matchs.

« Comme Larsonneur, l’absence de Batubinsika s’avère aussi très pénalisante »

Si son absence est très dommageable pour l’ASSE, il faut avoir confiance en Etienne Green. Même si on sait que l’Anglais a connu une grande période de flottement, ce n’est plus un novice. Il s’est déjà retrouvé dos au mur à devoir prendre les choses en mains il y a trois ans lors du fameux tournant pour le maintien à Nîmes. Un match où il avait détourné le penalty décisif. Aujourd’hui, il faut être gonflé à bloc avec ces souvenirs-là, ne pas se focaliser sur les mauvais matchs qu’il a connu depuis. Je pense qu’Etienne Green saura prendre le relai de manière professionnelle. Cela reste un gardien de qualité, qui connait le haut niveau, la Ligue 1. Je pense qu’il peut porter sa pierre à l’édifice pour construire la belle saison pour Saint-Etienne.

Parmi les autres mauvaises nouvelles de la semaine, on a la rechute d’Ibrahima Wadji, qui est très embêtante. Le Sénégalais avait fait un bon retour à Laval. Il amenait son ambition et sa volonté. C’est dur pour lui ! Quant à Dylan Batubinsika, son absence s’avère aussi très pénalisante. Sainté tenait une défense efficace avec le tandem Briançon – Batubinsika. Contre une équipe angevine dangereuse et face à un Loïs Diony revanchard qui aura beaucoup à prouver à Geoffroy-Guichard, il va falloir bricoler une nouvelle charnière. En plus de l’absence du gardien, ça fait beaucoup. Mais, quel que soit le joueur choisi par Laurent Batlles, le plus important est de rester dans les mêmes valeurs de solidarité qui ont fait de l’AS Saint-Etienne un bloc imperméable depuis maintenant cinq matchs.»

