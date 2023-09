ASSE – L’œil de Denis Balbir : « Batlles a fait le deuil de la manière pour se concentrer sur le résultat »

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

« A Concarneau, le visage de Saint-Etienne a été différent de celui que l’on avait vu à Caen. Les Verts ont été moins brillants. Maintenant il faut savoir se contenter de ces trois points. Cela fait quand même deux victoires consécutives à l’extérieur. Trois points, un but marqué, pas de buts encaissé… En plus c’est Ibrahim Sissoko qui marque le but de la victoire dans le jeu (et pas sur penalty !) en sortant du banc. Je suis content pour ce joueur qui a été une recrue discutée au début de l’été.

Après, il est évident que ce n’est pas un match qui restera dans les annales de l’ASSE. Au classement, avec cette victoire de gagne-petit, Saint-Etienne raccroche le wagon. Il le fallait car, devant, la cadence imprimée par Laval est importante. Sur la manière, il y a certes beaucoup à dire mais on s’en contentera pour cette fois-ci. Ce que je préfère retenir, c’est que les bases sont là et la solidité est aussi présente.

« Bouchouari assume son statut de métronome »

Ce succès à Concarneau, c’est aussi celui du pragmatisme de Laurent Batlles, qui, depuis deux matchs, a changé de système. On l’a beaucoup critiqué mais c’est un entraîneur qui s’adapte, qui a l’intelligence de changer avant qu’il ne soit trop tard. Son système a fait long feu. Là, on voit une équipe de Sainté beaucoup plus stable, peut-être moins inventive mais surtout tournée vers l’essentiel. On peut dire aujourd’hui que Laurent Batlles a fait le deuil de la manière pour se concentrer sur le résultat. L’ASSE est revenue parmi les équipes qui vont lutter pour la montée. Les sacrifices sont faits en ce sens. Après rien ne dit que le jeu ne sera pas un peu plus chatoyant dans quelques semaines quand les joueurs se seront adaptés au système.

Pour terminer, je voudrais noter que les deux victoires consécutives à l’extérieur sont frappées du sceau de Benjamin Bouchouari, qui aura été le détonateur à Caen et face à Concarneau. Comme je n’ai eu de cesse de le répéter l’an passé, le Marocain est le joueur créatif dont l’ASSE a besoin. Cet élément mobile, vivace et clairvoyant dans l’utilisation du ballon. En ce moment, il assume son statut de métronome. Si, petit à petit, il pouvait devenir le patron de ce milieu de terrain, ça ne peut être qu’une force pour l’ASSE. A lui de ne pas rester sur ses acquis. Actuellement, il est sur une bonne dynamique et c’est une vraie satisfaction ».

