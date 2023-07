ASSE - L'oeil de Denis Balbir : "Batubinsika a un bon profil pour renforcer les Verts"

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

"Ce début de Mercato me plaît bien. Prendre Sissoko, en plus libre après son départ de Sochaux, c'était bien. Batubinsika, c'est aussi un bon profil pour renforcer les Verts. Il y avait un besoin en défense pour épauler Briançon et on est allés chercher un joueur à la fois expérimenté et en devenir. Sur le papier, c'est une bonne pioche. Il a connu la Ligue des champions avec Haïfa, il sort d'une belle saison, il est devenu international. C'est un défenseur puissant, véloce, avec une bonne relance. Pour l'instant, ce Mercato me semble cohérent.

"Il faut continuer de privilégier la qualité"

En plus, Sissoko a marqué dès son premier match. Les signaux sont plutôt bons. Chambost aussi a marqué contre Clermont et les jeunes ont encore montré de belles choses, à commencer par ce Karim Cissé qui me semble vraiment prometteur. Ce serait bien de leur laisser de la place, de les promouvoir. En tout cas il faut continuer de privilégier la qualité dans notre recrutement. On a déjà un bon groupe, il ne faut pas entasser, prendre pour prendre, sinon il y aura embouteillage et il faudra encore dégraisser. Bouchouari et Nkounkou vont revenir de vacances. On va voir s'ils resteront, surtout Nkounkou. S'il part, on aura les moyens de le remplacer et de prendre peut-être encore un ou deux autres joueurs. Mais recruter pour recruter, on a vu ce que ça a donné ces dernières saisons. Il faut en retenir les leçons."

