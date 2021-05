ASSE â€“ L'oeil de Denis BalbirÂ : Â«Â Cette fin de saison est trÃ¨s encourageante pour l'avenirÂ Â»

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

« Dimanche soir, l'ASSE a joué le jeu en ramenant un point de Lille (0-0) et en préservant le suspense dans la course au titre. Saint-Etienne est dans une phase ascendante très intéressante. Le travail de Claude Puel finit par payer et on le sent. Même si les Verts ont eu une saison compliquée avec le Covid, l'affaire Ruffier, la méforme de Khazri, le club – qui est actuellement 11e - peut espérer basculer dans la première partie de tableau sur la dernière journée face à Dijon. Face au LOSC, les Verts sont restés dans le même challenge qu'après leur victoire face à l'OM.

Il y a pas mal de satisfactions et d'espoirs à tirer de cette fin de saison. Les jeunes sont à l'écoute de leur entraîneur et parviennent petit à petit à éclore. Etienne Green s'impose dans les buts. Claude Puel a su maintenir le cap de son projet même si certains observateurs n'ont pas hésité à le balancer dans les cordes. Dans l'état d'esprit, Saint-Etienne se sent concerné jusqu'au bout et le travail paie. Le travail de construction prend forme.

A mon sens, la saison des Verts se résume à trois tournants : les deux points perdus à Nantes (2-2) en début de saison qui ont cassé la dynamique, la victoire « bascule » à Nîmes (2-0) et cette défaite contre Brest à Geoffroy-Guichard (1-2) qui a empêché l'équipe de viser plus haut. Cette saison, on a vu des Stéphanois tantôt à l'envers tantôt à l'endroit mais la trajectoire du club en cette fin de championnat est très encourageante pour l'avenir.

« Je ne voit pas un exode massif cet été »

Est-ce que je redoute que l'intersaison ne casse cette belle dynamique ? Non. J'ai envie de rester optimiste. L'équipe ne sera pas vendue dans sa totalité pour redresser les comptes. Oui, il y aura quelques ajustements. J'espère que l'ASSE parviendra à garder certains joueurs prometteurs comme Green ou Gourna-Douath mais je ne vois pas un « exode massif » dans l'effectif ligérien. Peut-être qu'on assistera à certains départs pour alléger la masse salariale. Cela dit, je reste persuadé que Claude Puel parviendra à garder une colonne vertébrale pour la saison prochaine. Le travail fait aujourd'hui ne servira pas à rien . Bien sûr qu'il y aura des retouches à faire par obligation. Un Mahdi Camara sera peut-être sollicité et vendu mais je ne m'inquiète pas plus que cela.

Pour moi, quoi qu'il arrive, cette saison sera très bénéfique à Saint-Etienne. Certes, il y a un un ascenseur émotionnel qui n'a pas toujours été facile à vivre pour les fans... Mais un vestiaire, c'est quelque chose de très enrichissant. Quand on a tout traversé comme l'ASSE cette saison, on prend de l'expérience. Cela a contribué au fait que les jeunes mûrissent plus vite. »