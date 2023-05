ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Cette fin de saison laisse encore plus de regrets »

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

« La victoire de l'ASSE sur Quevilly-Rouen samedi (4-2) laisse encore plus de regrets quant à la saison des Verts. Espérons que ces regrets ne coûteront pas chers dans le futur. Finir une saison en boulet de canon ne veut pas forcément dire qu'on repartira dans la même dynamique sur la suivante. Bien sûr, il y a toujours de l'optimisme d'avoir amorcé une dynamique mais aussi un goût amer. Sans la sanction qui a plombé le début de saison et avec une ASSE qui aurait joué « moyennement bien » durant la catastrophique première partie de saison, il y aurait eu possibilité d'être en lutte pour le Top 3.

« En 2024, l'ASSE doit mettre fin à cette anomalie et retrouver l'élite »

Maintenant il faut aussi garder le bon côté de ce qu'on voit aujourd'hui : Saint-Etienne a une équipe joueuse, concernée, qui plait à son public. Je discutais récemment avec des supporters du PSG. Eux voient leur club finir champion de France pour la 11ème fois, et ils me disent tous qu'ils auraient préféré une équipe avec peut-être moins de titres mais qui soit davantage le reflet de ce qu'aiment les supporters. L'actuelle ASSE est justement le reflet de ce qu'attend le peuple vert de ses joueurs. Sur cette deuxième partie de saison, on parvient à ressentir l'amour du maillot. Pour le Mercato d'été, cela doit encore être une base de travail dans la constitution de l'effectif : conserver les meilleurs comme Wadji, Charbonnier ou Krasso et garder le plaisir que cette équipe nous procure quand elle entre sur le pré.

Pour la montée, ce ne sera pas simple non plus l'an prochain même si ce sera le retour des barrages à l'accession. Quand on voit que Metz ou Bordeaux va rester en Ligue 2, qu'il faudra batailler face à des formations habituées à l'élite mais qui rament à remonter comme Caen, Guingamp, Sochaux et peut-être Dijon, qu'on aura aussi quatre relégués de Ligue 1... La concurrence sera encore très importante. Aux Verts de bien travailler pour prendre, cette fois-ci, le bon wagon. En 2024, l'ASSE doit mettre fin à cette anomalie et retrouver l'élite du foot français.

« En défense, ce n'est plus aussi catastrophique qu'en début de saison »

Alors oui, j'entends les critiques sur le fait que ce soit bancal entre l'attaque, qui est la meilleure de Ligue 2, et la défense, qui est l'une des plus poreuses et a encore flanché deux fois contre QRM. Ce contraste est curieux et explique beaucoup de choses. Je me souviens que c'était le grand crédo de Robert Herbin. Il disait toujours que la base d'une équipe était son socle défensif. Le Havre a également construit sa montée là-dessus et stabiliser la défense est primordial quand on veut avoir de l'ambition.

Aujourd'hui, à Saint-Etienne, ce n'est pas franchement la sécurité sociale mais il faut quand même pondérer l'analyse par rapport à ce qu'on voit depuis janvier. Déjà, l'ASSE n'a pas toujours eu dans les buts Gautier Larsonneur. Des joueurs n'ont pas non plus été à leur niveau derrière et le système, qui était bancal en début de saison, a contribué à cette porosité. Depuis janvier, une grosse partie des défauts défensifs ont été corrigés. Oui, Sainté concède des buts sur quasiment tous les matchs mais l'équipe ne prend plus l'eau comme en début de saison. Comme dans les résultats, tout n'est pas parfait mais on peut noter une progression. Quand on est aussi joueur et spectaculaire que Saint-Etienne, on se découvre forcément. C'est difficile de trouver un équilibre.Aujourd'hui, ce n'est plus aussi catastrophique qu'en début de saison. Les choses peuvent s'améliorer avec les joueurs du moment...

Pour finir cette chronique, je voulais avoir un mot pour Dylan Chambost, auteur de deux jolis buts contre Laval et QRM. Je suis très content pour lui. Quand on arrive par le jeu à se faire violence et à retrouver des couleurs, c'est toujours positif. Encore plus quand on est un enfant du club. Chambost a été en difficulté sur la première partie de saison mais il est parvenu à revenir par le travail. Cela montre la valeur du joueur, celle de l'homme aussi. C'est un retour en grâce du moment dans le onze de Laurent Batlles. Cela montre aussi aux autres joueurs en difficulté que le coach n'est pas figé dans ses choix et qu'il est prêt à récompenser ceux qui s'en donnent les moyens ».

Pour résumer Pour Denis Balbir, l'ASSE peut se mordre les doigts de ne pas avoir affiché ce visage plus rapidement cette saison. Pour lui, les Verts qui ont affronté QRM samedi à Geoffroy-Guichard ont le niveau pour le top 3 de Ligue 2.

