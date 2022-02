ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Crivelli me fait un peu penser à Brandao »

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

« Entre la fin de Mercato compliquée et l'élimination en Coupe, l'ASSE a vécu une fin de semaine décevante. Concernant l'élimination par Bergerac (0-1), elle a forcément une saveur amère. Après avoir sorti Metz, le club de National 2 s'est offert le scalp des Verts. Peut-être qu'ils referont le coup de Calais et de Carquefou qui sait... Même si cela ne consolera personne, l'ASSE n'est pas le seul club de division supérieure surpris ce week-end, Versailles étant allé gagner à Toulouse. C'est toujours moyen de se faire sortir par une équipe de 4e division mais il y a toujours eu des exploits en Coupe. L'ASSE n'est ni la première ni la dernière à tomber dans ce genre de piège...

« Il faut évacuer la déception de Bergerac. Il y a des échéances plus importantes »

Ce qui est sûr, c'est que, pour Saint-Etienne, les lendemains sont difficiles. Même si la Coupe n'était pas une priorité, cela pouvait être une bouffée d'oxygène mentale. Ça ne sera pas le cas ! Maintenant, dans le ciel stéphanois d'aujourd'hui, cela n'est pas non plus un cataclysme. Saint-Etienne va pouvoir se recentrer sur ses priorités du moment : l'arrivée d'un attaquant qui marque des buts et la quête du maintien. Il faut évacuer la déception de Bergerac. Il y a des échéances plus importantes qui arrivent...

« Angers, cette victoire entretient le rêve d'un maintien miraculeux »

Sur cette semaine, ce qui me fait positiver c'est la victoire capitale glanée sur la pelouse d'Angers. Une victoire 1-0 qui permet de carresser l'espoir d'une remontée au classement. Comme je l'avais dit, ce match était le tournant de la saison. Une défaite aurait pu être fatale aux Verts, autant au niveau physique que mental. Cela aurait même pu ruiner les chances de faire signer certains joueurs.

Aujourd'hui, il reste une petite césure entre la lanterne rouge stéphanoise (15 pts) et le reste des candidats au maintien (Bordeaux 17e compte 20 pts) mais elle est moins importante. Cette victoire entretient le rêve d'un maintien miraculeux. Les Verts ont un peu recollé à un peleton en difficulté et aborde ses confrontations directes avec davantage d'espoir. Les choses peuvent se faire. Il faut positiver.

« L'attente autour de Crivelli est forte »

Dans les dernières heures, on a beaucoup parlé de l'arrivée d'Enzo Crivelli (Antalyaspor). Un profil qui divise beaucoup les observateurs. C'est compréhensible car on parle d'un attaquant qui était en grande difficulté en Turquie. La chance de Crivelli, c'est qu'il connait déjà bien le championnat de Ligue 1. Physiquement, il me fait un peu penser à Brandao. Toutes proportions gardées entendons-nous bien. C'est quelqu'un qui va peser sur les défenses et va peut-être permettre à des garçons comme Khazri, Bouanga et Hamouma de se libérer. Avec ces joueurs-là, Saint-Etienne a les moyens de faire quelque chose.

L'attente autour de Crivelli est forte. On espère simplement qu'il pourra peser, éliminer et marquer des buts importants dans la course au maintien. On le savait : du fait de ses moyens, l'ASSE se devait de bricoler. C'est un nouveau pari mais je pense que l'ancien Bordelais est quelqu'un qui peut apporter au club s'il retrouve son meilleur niveau ».