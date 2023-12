ASSE – L’œil de Denis Balbir : « Dans un premier temps, Dall’Oglio doit sécuriser »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Pour sa première sur le banc de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio a commencé sur un match nul à Bordeaux (0-0). Samedi, même si l’affiche était de prestige, il faut reconnaître que Saint-Etienne a eu à faire à une adversité moyenne. Pour les Verts, ce qui était important était de mettre fin à la spirale négative de défaites. Si la manière laisse à désirer, ce point est peut-être le début d’un nouveau cycle. Psychologiquement et comptablement, ce n’est pas anodin.

« Ce n’est pas encore maintenant qu’on peut juger Dall’Oglio »

Quels enseignements peut-on tirer de la première d’Olivier Dall’Oglio dans le jeu ? Pas énormément de choses. Au niveau du système, on est resté sur le 4-3-3 que l’ASSE utilisait depuis plusieurs semaines avec Laurent Batlles. Dans le choix des hommes, Thomas Monconduit est revenu dans le onze. Pour l’instant, cela reste dans la continuité. Il y a surtout le discours neuf d’un entraîneur plus expérimenté, qui a un œil neuf sur Saint-Etienne pour ne pas avoir été un ancien joueur. Ce n’est pas encore maintenant qu’on peut le juger. Au-delà du système ou des joueurs, c’est peut-être ce qui fera la différence.

Il ne faut pas croire que les joueurs vont devenir des internationaux en puissance ou des tocards sur le seul discours du coach. Olivier Dall’Oglio doit faire avec un effectif moyen. Un effectif que l’on pensait taillé pour la montée jusqu’à la série négative récente. Dall’Oglio doit construire en plusieurs temps. Dans un premier temps, il faut sécuriser et prendre ses marques pour ensuite enclencher sur un Mercato plus précis et apposer sa patte. On ne peut pas tout bouleverser en une semaine…

« 4 points en 2 matchs, ce serait lancer dans le bon sens l’ère Dall’Oglio »

Ce mardi, l’ASSE reçoit Bastia pour conclure son année 2023. C’est un match qui est presque capital compte-tenu des évènements récents. Pour bonifier le point pris à Bordeaux, il est important pour finir sur une bonne note et ne pas gamberger pendant les fêtes. Sur les dernières semaines, les Stéphanois ont frustré leur public. Prendre quatre points en deux matchs, il n’y a rien d’exceptionnel mais ce serait lancer dans le bon sens l’ère Dall’Oglio ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life