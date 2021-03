ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Hamouma, Debuchy, Monnet-Paquet, joueurs à prolonger »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Six joueurs de l'ASSE arrivent en fin de contrat ou en fin de prêt au 30 juin prochain. A mon sens, il faut envisager d'en conserver certains. Nous allons donc discuter au cas par cas. Tout le monde connait mon affection pour Romain Hamouma. Malgré son irrégularité dûe aux blessures, je lui offrirais la prolongation qu'il attend.

Même si on ne récompense pas forcément un joueur pour sa fidélité et ce qu'il a amené dans le passé au club, je pense qu'Hamouma a encore à apporter à Saint-Etienne, ne serait-ce que par son implication. Même en tenant compte de l'état physique et de l'âge, je reste persuadé qu'il a toutes les qualités pour continuer. Encore aujourd'hui, il est l'un des leaders de cette équipe. Quand on connait la faiblesse technique de plus en plus marquée de la L1, je pense qu'il faut garder un joueur qui fait partie des derniers créatifs.

« Il faut prolonger Monnet-Paquet si le physique suit »

Concernant Mathieu Debuchy, je comprends qu'on puisse s'interroger. On parle d'un joueur de 35 ans qui joue à un poste de latéral très exigeant physiquement. Forcément, il y a des questions à se poser sur l'état physique, sur sa capacité à répéter les aller-retour dans le couloir. Maintenant on parle quand même du capitaine de l'ASSE. Ne pas prolonger le porteur du brassard, après la retraite de Loïc Perrin l'an dernier, ce serait illogique. Par ailleurs, on s'en rend compte statistiquement : Saint-Etienne était meilleur avec que sans Debuchy. Il a envie de continuer sa carrière au delà de cette saison : il faut qu'il reste.

Pour Kévin Monnet-Paquet, je suis un peu du même avis. Bien sûr, on parle d'un joueur qui a subi deux graves blessures coup sur coup. Du côté de la direction, il y a forcément quelques réserves. Maintenant, comme beaucoup de supporters, j'ai de l'affection pour « KMP », un joueur fidèle, qui n'a jamais rechigné à rendre service à des postes qui n'étaient pas les siens. Mentalement, il peut être l'un des leaders de cette équipe. Si le physique suit, il faut le prolonger.

« Je ne garderais aucun des trois joueurs prêtés »

Vous allez me dire que je veux garder tout le monde mais ce n'est pas le cas. Je ne garderais aucun des trois joueurs prêtés. Panagiotis Retsos a été blessé. Il est difficile de pouvoir le juger. A ce poste-là, il y aura sans doute d'autres coups à faire à l'intersaison 2021. Je pense la même chose concernant Pape Abou Cissé. Bien sûr, il joue davantage et est plutôt performant. Le joueur de l'Olympiakos amène de la taille mais, sans vouloir lui faire offense, l'ASSE n'a pas besoin de joueurs « moyen+ ». Aujourd'hui, le secteur défensif de Saint-Etienne est malade et le club a besoin de trouver de grands joueurs ou de vrais Espoirs du foot français. Pape Abou Cissé n'en fait pas partie.

Enfin, concernant Anthony Modeste, prêté par Cologne, les chiffres parlent malheureusement pour lui. En janvier, les Verts sont allés le chercher en Allemagne pour qu'il marque des buts. Il n'a pas trouvé le chemin des filets une seule fois. Pour un buteur, ça fait tâche. Je veux bien qu'il sorte d'une saison compliquée en Bundesliga, qu'il a besoin de temps pour revenir à son meilleur niveau. Il n'a pas non plus eu de chance. Il est tombé malade et a des circonstances atténuantes. Maintenant, en analysant froidement les choses, l'ASSE ne peut pas conserver un attaquant qui ne marque pas. »