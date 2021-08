ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Hamouma, Khazri... Les cadres ont faim de ballons »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

« L'ASSE a bouclé sa préparation avec deux courtes défaites face à l'OM et l'Eintracht Francfort. Deux fois sur le même score (1-2). Même avant la campagne de matches amicaux, on savait que la saison serait difficile pour les Verts. A plusieurs reprises, l'équipe de Claude Puel s'est imposée de manière étriquée. Là, ils ont été battus de peu … Mais est-ce vraiment grave ? Bien sûr, c'est toujours mieux de l'emporter lors de la préparation pour gagner de la confiance mais cela ne présage en rien de la réussite ou non d'une saison.

Depuis l'an passé, l'effectif n'a pas beaucoup changé. Certains jeunes se sont ajoutés et ils vont devoir se mettre au pli comme ceux qui découvraient le haut niveau l'an passé. Cette saison, l'ASSE fera encore partie des équipes les plus jeunes du championnat. Il faut s'attendre à avoir quelques périodes difficiles mais il y a des qualités dans cette équipe.

« Important de ne pas perdre contre Lorient »

Pour le premier match de la saison, les Verts reçoivent le FC Lorient, une équipe qui jouera sans doute le même championnat qu'eux. C'est important de ne pas perdre le premier match à domicile, avec le retour du public. Cette saison, Saint-Etienne doit poursuivre son apprentissage. L'équipe n'est pas encore complètement prête. Aux vues des matchs amicaux, il y a encore quelques réglages défensifs à peaufiner.

« Hamouma, Khazri... Des signaux positifs »

Parmi les points positifs, on notera que les cadres répondent présents : Wahbi Khazri est affûté et Romain Hamouma, qui faisait son retour sur la fin en Allemagne samedi, a déjà été décisif. Ce sont des signaux positifs. Déjà, la signature d'Hamouma est un véritable renfort. Le joueur voulait vraiment rester, il est soulagé. Cela aurait été une erreur pour Saint-Etienne de le laisser partir mais le club n'a pas fauté. Sur le terrain, il peut encore apporter des choses de par sa technique. Il l'a démontré sur quelques minutes face à Francfort.

Concernant Wahbi Khazri, on ne peut que se féliciter de le voir revenir affûté. Par le passé, et notamment la saison dernière avec le Covid, il était revenu en surpoids. Là, il est bien et il a les jambes. Cette saison, les cadres sont peu nombreux – trois ou quatre tout au plus - mais ils seront tous importants. C'est bien de voir qu'ils sont là pour donner l'exemple dans l'investissement. On voit qu'ils ont faim de ballon et envie de transmettre les bonnes vibrations aux jeunes. Il faudra compter sur eux pour donner le tempo au début du championnat. »