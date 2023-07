ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Ibrahim Sissoko, une bonne idée pour Sainté »

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

« Pour remplacer Jean-Philippe Krasso, l'ASSE a fait un choix logique en allant chercher Ibrahim Sissoko. Sainté, qui a essayé de le faire venir l'an passé, le connait bien. Certains critiquent le fait que les Verts profitent de la situation difficile de Sochaux mais on peut aussi les comprendre. C'est la loi du marché ! Quand un club prestigieux dégringole, c'est normal de tenter de récupérer ses joueurs de qualité.

« La nouvelle priorité va être de bien vendre Niels Nkounkou »

Ibrahim Sissoko, je pense que c'est une bonne idée pour Saint-Etienne. On parle de quelqu'un qui a des statistiques et qui connait bien la Ligue 2. Succéder à Krasso, ce n'est pas simple mais la venue du Malien permet de minimiser les risques. Personnellement, j'aurais apprécié de voir Alexandre Mendy (Caen) débarquer mais il a privilégié la prolongation. Sissoko a peut-être un peu moins de volume de jeu mais il demeure intéressant. Après, je ne pense pas que le Mercato offensif des Verts soit complètement terminé... Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétudes. On a souvent demandé à l'ASSE de recruter malin et c'est exactement ce que le club est en train de faire ! Après, c'est comme tout : on jugera sur les faits.

Désormais, la nouvelle priorité va être de bien vendre Niels Nkounkou. Le piston gauche des Verts a des offres, notamment celle de Francfort. Sans être inquiétante, la situation économique de l'ASSE n'est pas non plus florissante et il est évident que sa vente est aujourd'hui nécessaire. Saint-Etienne va perdre un défenseur qui a des statistiques incroyables depuis six mois mais c'est un mal nécessaire pour le club. Quand on a 1% de chance de parvenir à retenir un joueur, autant aller vers les 99% restants pour rentrer un maximum d'argent. Cela peut être aussi un deal gagnant-gagnant comme la vente de Franck Honorat qui rapporte aujourd'hui encore un peu d'argent grâce à son passage au Borussia Mönchengladbach.

« Je trouverais dommage un départ de Bouchouari »

Niels Nkounkou parti, il faudra bien le remplacer. Défensivement, je pense que l'ASSE a aussi quelques besoins sur ce Mercato. Aujourd'hui, les Verts ont la chance d'avoir avec Gautier Larsonneur le meilleur gardien de la division mais autour de lui il faut garnir le secteur défensif qui était le vrai point faible de cette équipe. Je pensais au début du Mercato que l'ASSE avait besoin de muscler sa défense avec l'arrivée d'un nouveau central en plus du remplaçant de Nkounkou. Je le pense toujours aujourd'hui...

Pour le reste, je pense que le meilleur Mercato d'un club est la stabilité et quand je vois ce qu'a fait le marocain Benjamin Bouchouari à la CAN U23, je me dis que si on peut concentrer toutes les ventes sur un seul joueur et conserver les autres, je suis plutôt pour cette option. Je sais que le club songe à ouvrir la porte à Bouchouari mais je trouverais ça dommage : on parle d'un joueur atypique, à un poste atypique. Remplacer Krasso, Bamba et Nkounkou ok, mais il faut quand même garder des joueurs en capacité de donner des munitions aux attaquants. Je pense que Benjamin Bouchouari peut être de ceux-là. »

