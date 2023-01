ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « J'ai du mal avec ceux qui jalousent le Mercato des Verts »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« Forte de ses deux victoires consécutives arrachées face à Laval (1-0) et à Niort (1-0), l'ASSE s'est offerte un renouveau et une vraie relance. Si les Verts sont toujours relégables, ils ne sont plus derniers et on en revient toujours à regretter cette pénalité de trois points en début de saison qui aurait pu faire que les Verts occuperaient une autre position dans cette lutte pour le maintien en Ligue 2. Saint-Etienne est toujours dans une position délicate mais, au moins, l'espoir est revenu.

« Ce recrutement permet à l'ASSE de changer de braquet »

Ce qui est sûr, c'est que le Mercato a vraiment changé le visage de Saint-Etienne, avec de belles réussites aux deux extrémités comme Gautier Larsonneur dans les buts et Gaëtan Charbonnier devant. A René-Gaillard, on a aussi pu voir que Kader Bamba a réussi ses débuts, amenant beaucoup de tonicité et de percussion sur le côté gauche. D'une manière générale, les couloirs ont été bien renforcés. C'est ce qu'il fallait à Saint-Etienne même s'il manque, à mon sens, un ou deux renforts dont un milieu créatif. Ce recrutement permet à l'ASSE de changer de braquet. Il est juste dommage que ce Mercato-là ne soit pas intervenu l'été dernier. Avec ces hommes-là dès le début, Sainté aurait pu jouer les premiers rôles...

Sur le terrain comme dans les têtes, la dynamique est en train de s'inverser. Si, pour la montée en Ligue 1, la course est finie, le sauvetage est encore possible et l'ASSE le doit en grande partie à ses nouveaux visages. Bien sûr, il convient de confirmer cette bonne période face à Sochaux samedi prochain puis contre Bastia, Annecy, Dijon, etc. Si les nouvelles recrues restent en bonne santé et que tout le monde garde son sérieux et sa lucidité, on peut être résolument optimiste pour la suite.

« Sainté n'enfreint aucune règle en recrutant sur le mois de janvier »

Alors oui, j'ai entendu ici ou là des clubs se plaindre du Mercato d'hiver. Valenciennes pleure Gautier Larsonneur, certains concurrents directs s'agacent de l'iniquité et du fait que Sainté a pu refaire une équipe en janvier... A titre personnel, j'ai du mal à comprendre ce sentiment d'injustice qui transpire du discours des autres clubs. Est-ce l'ASSE qui a créé le Mercato d'hiver ? Non ! Les présidents n'ont pas eu le couteau sous la gorge pour vendre leurs joueurs. S'ils le font, c'est qu'ils s'y retrouvent. Je pense notamment au VAFC pour Larsonneur. Pourquoi n'ont-ils pas bataillé pour le garder plutôt que de se plaindre à posteriori ?

Que certains clubs aient moins de moyens que l'ASSE en Ligue 2, c'est juste la normalité. On enfonce des portes ouvertes. J'ai vraiment du mal avec cette jalousie. Saint-Etienne profite comme d'autres du Mercato hivernal. C'est bien beau d'avoir de la compassion pour les Verts et parler d'un monument du foot français en péril avant les affronter mais derrière il faut garder un discours cohérent. Saint-Etienne n'enfreint aucune règle en recrutant sur une fenêtre de transferts qui est ouverte à tous. Personne n'a son mot à dire là-dessus. Tout ce qu'on peut souligner c'est que l'ASSE est en train de réussir ce qu'il n'a pas fait depuis longtemps : un bon Mercato. Bravo aux décideurs d'avoir su réaliser un recrutement de cette qualité, à faible coût et dans l'urgence. »