ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Je comprends la volonté de Batlles de s'entourer d'un noyau dur »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« En l'espace d'une semaine, l'ASSE a finalisé le staff de Laurent Batlles mais les Verts n'ont encore enregistré aucun renfort. Ce n'est pas encore inquiétant. On sait que la direction travaille. Chaque chose en son temps. Parfois, il vaut mieux réfléchir aux profils qu'on souhaite prendre que de signer des joueurs dans la précipitation comme on l'a fait lors du désastreux Mercato hivernal. Aujourd'hui, le plus important, c'est de ne pas trop se tromper !

Oui, l'AS Saint-Etienne a beaucoup de choses à faire et de postes à pourvoir. Oui, il est important de pouvoir compter sur un maximum de renforts avant la reprise de l'entraînement le 27 juin mais je reste persuadé que la reconstruction va s'accélérer maintenant que l'on connait l'entraîneur, l'adjoint et tout le staff technique. Je pense que tout ce beau monde a eu l'occasion d'échanger avec la cellule de recrutement et que les choses vont s'accélérer d'elles-mêmes.

« Batlles sur les Troyens ? Pour moi, c'est une bonne idée »

Ce qui se dégage de ce début de Mercato, c'est que Laurent Batlles veut récupérer des joueurs qu'il connait et qu'il a eu sous la main à Troyes. Pour moi, c'est une bonne idée. On a vu ça ailleurs et notamment à Auxerre où Jean-Marc Furlan a rappelé Gaëtan Charbonnier qu'il avait eu sous ses ordres à Brest. Pour un entraîneur, c'est aussi un gage de sécurité de savoir qu'il peut compter sur de bons joueurs de clubs, des gens fidèles et de devoir. En plus, certains - comme Dylan Chambost - ont aussi la fibre stéphanoise et sans doute l'envie de rejoindre ce club. Quand on veut rebâtir un projet en repartant quasiment d'une page blanche, c'est important de pouvoir s'appuyer sur des gens motivés, que ce soit sportivement et humainement. Je comprends totalement la volonté de Batlles de s'entourer d'un noyau dur.

« Une défense à reconstruire et un attaquant au profil de Ligue 2 »

Sur ce chantier du Mercato d'été 2022, beaucoup de postes sont à mes yeux prioritaires. Maintenant, quand on rebâtit une maison brique par brique, il faut démarrer par les fondations. Il est évident que la priorité des priorités porte sur la défense. Les saisons sont réussies quand vous avez un attaquant qui marque et une défense imperméable. Derrière, il faut tout reconstruire entièrement. Sur le marché, à Troyes ou ailleurs, il y a des joueurs d'expérience qui ont le potentiel et qui sont en fin de contrat. Contrairement à l'an passé, il faut aller chercher des joueurs qui sortent d'une saison pleine ou qui, à minima, ont joué régulièrement.

Une fois le chantier défensif fini, il faudra avancer sur d'autres postes. La remontée en Ligue 1 passe aussi par un grand gardien et un buteur efficace. Concernant le gardien, on ne sait pas trop si Etienne Green va rester ou non. Concernant le grand attaquant, il faut aller chercher un joueur qui a le profil de Ligue 2. Pas forcément quelqu'un d'élégant mais, comme Enzo Crivelli, un joueur physique bâtit pour la division. Un joueur à l'ancienne du type de Gaëtan Charbonnier ou, pour les plus anciens, Nicolas Goussé et Nicolas Fauvergue. En Ligue 2, pour scorer, c'est important d'avoir de la taille, d'avoir la carrure et un minimum d'efficacité. »

La chronique ASSE de Denis Balbir Chaque lundi, Denis Balbir décrypte l'actualité des Verts. Après la constitution du staff technique de l'ASSE, notre consultant évoque les premières pistes du Mercato et les priorités en terme de postes avant la reprise le 27 juin.

Alexandre Corboz

Rédacteur