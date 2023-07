ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Je pense que les Verts sont prêts pour la reprise »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« La Ligue 2 reprend ses droits dès samedi prochain (15 heures) et l'ASSE ouvre le bal dans son petit derby à Geoffroy-Guichard contre Grenoble. Un match qu'il faudra gagner aux vues des ambitions affichées. Cette saison, Saint-Etienne n'a pas le droit à l'erreur : il faudra remonter pour ne pas tomber dans le même cercle vicieux que des clubs comme Le Havre, Auxerre, Caen, Guingamp et d'autres, qui ont végété - ou végètent – depuis de longues années en deuxième division. Cette fois-ci, il faudra embarquer le public dès l'entame de la saison. Il n'y a plus l'excuse du traumatisme de la descente. Comme je le dis souvent, les points perdus en début de saison ne se rattrapent jamais. Les voyants doivent rapidement se mettre au vert. Pour ça, il n'y a qu'une seule solution : gagner et ce quel que soit la manière.

« L'annulation du match de Montpellier est anecdotique »

Grenoble est déjà un premier test. Un test qui se fera après une préparation un peu tronquée après 10 jours sans match et une rencontre annulée face à Montpellier. Est-ce que ça peut perturber le groupe ? Je dirais que c'est davantage anecdotique. Jusqu'à présent, la préparation était plutôt intéressante et, si cela peut un peu casser le rythme de la série de matchs amicaux, ça va surtout permettre à l'effectif de Laurent Batlles de bien se remettre de son épidémie de gastro-entérine. Pour moi, ça aurait été pire de prendre une gifle dans l'Hérault en alignant une équipe A' ou de risquer la blessure d'un joueur fragilisé. Sainté a joué la sécurité et cela peut se comprendre.

« Il faut rester sur la même dynamique que sur le début d'année 2023 »

Désormais, toute la question est de savoir si l'ASSE est prête pour la reprise. Je le pense. Maintenant on ne le saura vraiment qu'après les premiers matchs. Le Mercato n'est pas encore fini mais les Verts ne sont pas trop en retard dans la construction de leur effectif. Même s'il n'y a eu que deux arrivées avec Ibrahim Sissoko et Dylan Batubinsika, il s'agit de vrais renforts à deux postes-clés. Pour remplacer Krasso, les Verts ont misé sur un vrai buteur rodé aux joutes de Ligue 2. Derrière, Batubinsika va amener son expérience et son impact physique à une défense centrale qui en manquait un peu. Les deux pistons sont toujours là. Il y a un très bon gardien et un milieu dense en quantité. Quand on regarde sur le papier, les bases sont présentes. Surtout qu'Ibrahima Wadji a marqué des points sur la préparation.

Vraiment, je ne m'inquiète pas. Après, on sait que c'est toujours sur le terrain que la vérité s'écrit. La Ligue 2 demeure un championnat très dur mais Saint-Etienne a aujourd'hui le potentiel pour faire vaciller de nombreuses équipes et battre Grenoble pour commencer. Il faut rester sur la même dynamique que sur le début d'année 2023. C'est le plus important... »

Podcast Men's Up Life