ASSE - L'oeil de Denis Balbir : "Krasso - Mikautadze, deux profils qu'il serait intéressant d'associer"

« Samedi, la série de victoires s'est arrêtée à Bordeaux. Malgré tout, l'ASSE a préservé son invincibilité du moment en allant prendre un point sur le terrain des Girondins (1-1). Il ne faut pas faire la fine bouche : c'est un excellent résultat. Cela montre qu'en 2023, Saint-Etienne fait bel et bien parti des meilleures équipes de cette Ligue 2. A Bordeaux, les Verts ont été menés mais ils quand même aller chercher un résultat avec ce penalty obtenu par Kader Bamba et transformé par Jean-Philippe Krasso.

« Davantage le visage d'un candidat à la montée qu'une équipe luttant pour le maintien »

Personnellement, tout ce que je retiendrais c'est que Saint-Etienne a été à la hauteur d'une équipe prétendante à la montée. C'est très positif avant d'affronter Le Havre ou Metz sur les prochaines journées. Cela laisse aussi des regrets dans la mesure où l'ASSE n'a réellement démarré sa saison que pendant le Mercato d'hiver. Ce Sainté a davantage le visage d'un candidat à la montée qu'une équipe luttant pour le maintien. S'il y avait l'inquiétude que Saint-Etienne tombe plus bas chez les supporters et même au sein du club après la première partie de saison, cette peur de la descente a bel et bien disparu … Oui, la zone de relégation est passée de 7 à 5 points le week-end dernier mais, vu le jeu pratiqué, il semblerait invraisemblable que l'ASSE descende. Je pense que les Verts ont la possibilité de se glisser au milieu et de finir dans le ventre mou de cette drôle de Ligue 2 où, à part Niort qui est dans une mauvaise dynamique, tout semble pouvoir se passer tant en haut qu'en bas.

Ce week-end, le mano-à-mano entre Jean-Philippe Krasso et Georges Mikautadze (FC Metz) a pris un nouveau tournant. Si l'Ivoirien a marqué sur penalty et d'abord pris seul la tête du classement des buteurs, le Géorgien l'a ensuite doublé sur une énorme prestation à Annecy (2 buts, 1 passe décisive). Lequel des deux est le meilleur joueur de Ligue 2 cette saison ? Quand on est chauvin, on est tenté de dire que c'est celui qui porte le maillot vert mais, vivant à Metz et suivant bien les performances de Mikautadze, ce n'est pas aussi simple...

« Les points communs entre les deux hommes, c'est qu'ils sont efficaces et que ce sont tous les deux de bons passeurs »

Pour moi, déjà, on a à faire à deux joueurs très différents. S'ils ont en commun d'avoir réalisé un début de saison canon et d'avoir porté leurs clubs respectifs, Mikautadze comme Krasso ont connu un passage à vide. Passage à vide qui les a d'ailleurs poussé tous deux brièvement sur le banc dans un rôle de joker de luxe où ils ont fait des différences en rentrant en jeu. Aujourd'hui, ils reviennent forts tous les deux en même temps. Samedi soir, Georges Mikautadze a pris seul la tête du classement des buteurs (14 réalisations) mais, si on le compare avec Jean-Philippe Krasso, ce n'est pas du tout le même style. Mikautadze est un attaquant de profondeur plus classique. Krasso est plus puissant, peut-être un peu plus technique et c'est le Monsieur penalty des Verts. Les points communs entre les deux hommes, c'est qu'ils sont efficaces et que ce sont tous les deux de bons passeurs (7 passes pour le Stéphanois, 5 désormais pour le Grenat).

Comme pour Krasso, on aime dire de Mikautadze qu'il serait plus à l'aise avec un point d'appui à la Charbonnier à côté de lui. En attendant, à Metz, Georges Mikautadze est un peu seul là où Jean-Philippe Krasso est plus aidé par le collectif à Saint-Etienne. Je suis presque tenté de dire que ce sont deux profils qu'il serait intéressant d'associer. Une idée pour le FC Metz … ou pour les Verts ? Je pense que ce ne serait pas inintéressant... »