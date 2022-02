ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Le 4-4-2 pourquoi pas ? »

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« Face à Montpellier (victoire 3-1), l'ASSE a enchaîné en Ligue 1 en sortant un très bon match. On a vu une très belle réaction des Verts après un premier but vite encaissé contre le cours du jeu (11e). Peut-être que Pascal Dupraz aurait dû corriger son système plus vite mais on ne va pas faire la fine bouche ou donner des leçons à l'entraîneur. Les Stéphanois se sont imposés avec la manière et dans une ambiance qu'il faut souligner même s'il n'y avait que 20 000 supporters à Geoffroy-Guichard.

Bien sûr, les carences défensives sont toujours là. Saint-Etienne a encore pris un but sur la première occasion adverse... Mais dans la tête et sur le terrain, il y a eu une vraie réaction. Un coaching payant aussi. Je suis heureux de voir que Romain Hamouma a été le détonateur à son retour sur le terrain. Il faut aussi noter l'entrée sensationnelle d'Arnaud Nordin, l'apport d'un Wahbi Khazri qui a manqué durant la CAN. Les tauliers ont répondu présent. Maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'un Enzo Crivelli, quand il sera remis, fera office de pivot et créera des espaces pour les joueurs autour lui.

« Ce que je souhaite, c'est surtout de ne plus voir de défense à trois »

Face au MHSC, on a assisté aux débuts de Falaye Sacko et Eliaquim Mangala dans une nouvelle défense à trois. Je suis de moins en moins fan de système et le but encaissé, avec une supériorité de deux joueurs montpelliérain devant le but de Bernardoni, prouve que ce n'est pas forcément un plus pour solidifier la base... Individuellement, les deux ont montré quand même qu'ils pouvaient apporter. Que ce soit sur la sérénité défensive ou sur l'expérience. C'est quand même plus facile de travailler dans une dynamique de victoires.

J'ai entendu Pascal Dupraz parler de son projet de 4-4-2 avec le duo Khazri – Crivelli. Le 4-4-2 pourquoi pas ? Avec la mobilité d'un Khazri ou le poids d'un Crivelli, ça peut fonctionner. Mais je ne condamne pas pour autant Romain Hamouma ou Arnaud Nordin. Surtout vu ce qu'ils ont apporté contre Montpellier. Adil Aouchiche a encore aussi son petit rôle à jouer. J'ai parfois été très sévère avec lui car il n'apportait pas toujours ce qu'il devait. Dans le match de Montpellier, davantage dans l'ombre, il a été important au départ des actions... Ce serait une erreur de se piéger complètement dans un système. Personnellement, ce que je souhaite, c'est surtout de ne plus voir de défense à trois. Mais ce n'est que mon avis...

« A Clermont, un match au couteau, un match épreuve »

Pour finir, j'évoquerais l'aspect comptable. Deux victoires de suite, c'est bien. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'enflammer. Comme il ne fallait pas se montrer alarmiste quand Saint-Etienne avait des points de retard. Même avec ces joueurs-là et la qualité de cette équipe, il ne faut surtout pas penser que c'est impossible de descendre en deuxième division. Beaucoup ont plongé en se disant la même chose. Aux Verts de rester vigilant et lucide. Même s'il reste anecdotique à ce stade de la saison, le classement rappelle la dure réalité : avec les victoires de Clermont et de Lorient, l'ASSE est toujours lanterne rouge.

Dimanche prochain, en Auvergne, face à des Clermontois qui restent aussi sur deux victoires consécutives (Rennes et Nice), il faudra être au moins aussi impliqué que contre Montpellier. Ce sera un nouveau match au couteau, un match épreuve. Aujourd'hui, Saint-Etienne a recollé au niveau des points et le prochain tournant peut permettre de basculer... »