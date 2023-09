ASSE - L’œil de Denis Balbir : « Le profil-type d’une équipe partie pour s’engluer en L2 »

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

« Samedi, l’ASSE a encore déçu face à Valenciennes (0-0). En ce moment, on a une équipe verte qui est poussive et ne parvient pas à retranscrire sur le terrain son état d’esprit conquérant. Il y a de la bonne volonté mais ça manque de percussion. Il y a des lacunes inexplicables dans toutes les lignes. Heureusement, Saint-Etienne a encore de la chance dans ses difficultés du moment : le talent de Gautier Larsonneur lui évite le pire.

Aujourd’hui, Saint-Etienne tourne au ralenti et n’a absolument pas dans le tempo d’une équipe censée jouer la montée en Ligue 1. L’ASSE n’est plus en capacité de lâcher les chevaux. Même à domicile, il n’y a plus de prise de risques. Sincèrement, je ne vois pas où sont les solutions… A moins d’un sursaut et d’une vraie prise de conscience pendant la trêve internationale, on est parti pour une nouvelle année compliquée. A l’instant t, je vois en Saint-Etienne le profil type d’une équipe partie pour s’engluer durablement en Ligue 2…

« Saint-Etienne manque d’une âme et d’un état d’esprit »

Autant, l’an passé à la même époque, on avait une équipe stéphanoise qui était très friable défensivement mais on voyait des buts, du jeu et un peu de folie. Là, avec les départs de Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou, il ne se passe plus rien. C’est vrai qu’aujourd’hui la défense des Verts est meilleure que par le passé. Il y a plus de rigueur, plus de sérieux. Mais le dynamisme a disparu… On ne va pas mettre tout ça sur le dos des partants. L’effectif n’a pas non plus été saigné durant ce Mercato. Disons simplement que Saint-Etienne manque d’une âme et d’un état d’esprit.

Samedi, on ne peut pas franchement dire que Valenciennes était un adversaire injouable. Encore moins dans un Geoffroy-Guichard à 100% derrière son équipe. Pour moi, c’est totalement inexplicable de voir un tel visage. Il faut vraiment que les joueurs prennent conscience que, sans volonté de jouer au ballon, ils n’y arriveront pas cette saison. Je préfèrerais presque que l’ASSE prenne des gifles de temps en temps en jouant mieux qu’en proposant ce jeu de gagne-petit… Actuellement, je ne vois qu’une équipe qui joue petit bras et ça me désole.

Pour finir cette chronique, je voulais avoir une pensée pour Salif Keita, décédé ce samedi. C’est une disparition qui m’a fait mal car il s’agissait de mon idole de jeunesse, celui qui a été le déclencheur de mon amour pour les Verts. J’ai eu la chance de le rencontrer lors d’un dîner pour l’anniversaire du journal L’Equipe. C’était quelqu’un d’une gentillesse… Je voulais profiter de ce billet pour lui rendre hommage. »

