ASSE - L’œil de Denis Balbir : « Les Verts avancent malgré un gros handicap »

« Contre l’AC Ajaccio (0-0), on a encore vu une équipe de l’ASSE un peu tristounette dans le jeu. Maintenant il convient de positiver : s’il y a deux points de perdus à domicile, la dynamique est bonne avec une invincibilité qui porte désormais à huit rencontres de rang. Oui, les Verts n’ont pas une équipe très inventive ni plaisante à regarder mais au moins c’est solide. Après avoir été longtemps le talon d’Achille de Saint-Etienne, la défense est aujourd’hui un gros point positif.

On a connu tellement de moments bien plus difficiles ces dernières années qu’on ne peut pas non plus se plaindre d’avoir actuellement la baraka… Sans bien jouer, l’AS Saint-Etienne avance dans ce championnat difficile grâce aux beaux arrêts de Gautier Larsonneur ou aux coups de pied arrêtés. Aujourd’hui, ça tourne dans le bon sens. Il y a encore un cap à passer et l’équilibre reste fragile mais inutile ne noircir le tableau pour autant. Là où je suis d’accord c’est qu’il faut améliorer le liant entre les lignes pour se créer davantage d’occasions et proposer autre chose au niveau du jeu.

« Tout ce qu’on peut dire c’est que l’ASSE parvient malgré tout à prendre des points en jouant mal »

Est-ce que Sainté peut monter en Ligue 1 en jouant comme ça ? Aujourd’hui, il ne faut pas oublier que l’ASSE avance malgré un gros handicap : l’absence d’Ibrahima Wadji. C’est une absence importante. On l’oublie un peu car Sainté est parvenue à gagner des matchs et que Sissoko a marqué des buts sans lui mais il manque vraiment ce joueur qui amène du rythme, de la profondeur, propose des appels, crée du danger… Parfois, un joueur qui revient peut faire toute la différence dans un secteur de jeu…

Pour revenir au sujet de la montée, c’est bien trop tôt pour dire si Sainté jouera le podium, le ventre mou ou le maintien dans cette Ligue 2. Aujourd’hui, tout ce qu’on peut dire c’est que Saint-Etienne parvient malgré tout à prendre des points en jouant mal. Pour les supporters, ce n’est pas suffisant. On aimerait tous que notre équipe gagne tous ses matchs en marquant trois buts et en se montrant spectaculaire avec des triplés, des pirouettes, des ailes de pigeon et des talonnades mais il faut savoir se contenter de ce qu’on a. L’ASSE sait d’où elle revient. Je pense que Laurent Batlles est lucide sur le travail qu’il a mené et sur les axes d’amélioration ».

