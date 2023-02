ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Les Verts ont presque deux jokers dans la course au maintien »

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

« Les victoires appelant les victoires et les joueurs parvenant à mieux s'épanouir, on s'inquiète beaucoup moins pour le maintien à l'ASSE. Depuis plusieurs matchs maintenant, on constate une vraie amélioration dans le jeu. Même sans Gaëtan Charbonnier, les Verts ont su amorcer une série.

S'il convient de rester vigilant, l'ASSE encaisse peu de buts actuellement, dispose d'un bon gardien et d'une efficacité retrouvée par le tandem Wadji – Krasso. Après de longs mois à tâtonner, Laurent Batlles a enfant su trouver un équilibre. Alors bien sûr, il est encore un peu tôt pour se croire arrivé mais il y a de vrais signaux d'un renouveau... A commencer par la communion que l'on revoit entre les joueurs et le public.

« Content du nouvel élan d'Ibrahima Wadji »

L'un des grands artisans de ce renouveau, c'est Ibrahima Wadji. A son arrivée en provenance de Qarabag, je croyais beaucoup au Sénégalais. J'étais persuadé que, grâce à sa mobilité et sa percussion, il serait très intéressant pour la Ligue 2 et saurait bien résister aux duels de cette division. Dans un premier temps, il a beaucoup déçu. Aujourd'hui, ses qualités paient. Comme chaque attaquant, il a eu besoin de se mettre en confiance. Ibrahima Wadji est revenu dans un moment fort et cela ne pouvait pas mieux tomber avec la blessure de Charbonnier. Je suis content de voir qu'il s'est trouvé un nouvel élan.

La période actuelle conforte en tout cas l'idée que l'ASSE a réussi son Mercato de janvier. Beacoup des joueurs arrivés cet hiver ont un bon rendement et ils ont amené exactement ce qu'on attendait d'eux en tirant vers le haut certains éléments qui étaient dans le dur. Sur ce plan, c'était une belle réussite.

« Pas grand chose à perdre à Bordeaux et au Havre »

Après un mois de février parfait, Saint-Etienne va aborder une série de trois rencontres difficiles en mars avec deux déplacements face à des équipes luttant pour la montée (Bordeaux et Le Havre). Un calendrier qui s'annonce compliqué sur le papier mais l'est-il réellement ? Après avoir enchaîné les rencontres à couteaux tirés face aux rivaux au maintien, l'ASSE n'a finalement pas grand chose à perdre en mars. Aujourd'hui, les points sont là et les Verts ont presque deux jokers dans la course au maintien. Cela enlève une certaine pression. Si demain Bordeaux ou Le Havre battent Sainté, c'est normal compte-tenu du classement. C'est pourquoi il faut aborder ces déplacements comme des matchs de Coupe. Quand je vois ce que l'ASSE montre depuis quelques matchs, j'ai envie d'être optimiste. Pour moi, avec sa confiance actuelle, Sainté a les armes pour rivaliser. »