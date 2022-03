ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Metz, c'était le match des supporters »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Cet ASSE – Metz, c'était le match des supporters, le match de tout un club réunit autour d'une équipe qui en voulait. Cela n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de fébrilité dans les deux camps, beaucoup de déchets de part et d'autre. Les Verts ont peut-être obtenu 15 corners sans jamais être dangereux sur un seul. On connaissait les carences, on a vu de l'envie. Sans avoir écrasé le match, Saint-Etienne a été au dessus de son adversaire. Oui, il y a eu quelques frayeurs sur la fin avec des occasions ratés et ce penalty messin finalement annulé par la VAR mais on ne retiendra que cette victoire à six points. Une victoire importante puisque Clermont et Lorient ont perdu dans le même temps. Le week-end aurait même pu être parfait si Bordeaux et Troyes s'étaient quittés sur un score nul mais ne faisons pas la fine bouche...

« Bouanga sera l'un des acteurs-clés de la fin de saison »

Sur ce match, c'est le joueur présenté de « Ligue des Champions » par Pascal Dupraz qui a fait la différence : Denis Bouanga. Le Gabonais a sorti un drôle de match, avec beaucoup d'occasions, quelques ratés et un but fabuleux face au Kop. Est-ce que Bouanga peut-être le joueur de la fin de saison pour les Verts ? Personnellement, je pense que tous les joueurs de qualité de l'effectif ne l'ont pas perdue du jour au lendemain. Comme Wahbi Khazri, comme Ryad Boudebouz, comme Romain Hamouma (qui s'est malheureusement blessé), Denis Bouanga fait partie de ceux-ci. La réussite revient toujours avec la confiance et l'ancien Nîmois est actuellement dans ce genre de phase, conforté par la confiance que lui porte Pascal Dupraz. Certains avancent quand on les pique, le Gabonais fait partie de ces joueurs qui ont besoin d'affect. Ce dont je suis sûr, c'est que ce but peut lui amener encore un peu plus de confiance pour la suite. Il sera l'un des acteurs-clés de la fin de saison.

« Dupraz a redonné le sourire à un vestiaire qui était trop dans la rigueur pour lui »

Outre la bonne entrée de Lucas Gourna-Douath, j'ai aussi envie de souligner plus fortement l'apport du public sur cet ASSE – Metz. Comme souvent dans ce genre de match, il a répondu présent, en nombre, rappelant que l'ASSE demeurait un club unique par sa ferveur. La direction avait bien fait les choses en mettant les places à 10€. Ce sera pareil contre Troyes. Il a fallu que le danger - la peur de la relégation - arrive vraiment pour que le peuple vert se remobilise. Cette union sacrée s'est faite autour d'un coach, Pascal Dupraz, à qui, unanimement, on ne peut que reconnaître le bon travail.

Avec cette quatrième victoire sur les six derniers matchs, le Haut-Savoyard a quasiment fait la moitié du chemin vers le maintien. Sa première force est d'avoir redonné le sourire à un vestiaire qui était peut-être un peu trop dans la rigueur pour lui. Contrairement à Claude Puel, il a pu bénéficier d'un Mercato intéressant avec des joueurs d'expérience. Des joueurs qui ont régénéré l'effectif. Ce regard neuf de l'entraîneur et des nouveaux joueurs a permis au groupe de sortir de sa torpeur. Pour moi, ce redressement, c'est un travail d'ensemble. Le boulot n'est pas fini : il reste des points à prendre, des victoires à aller chercher... En tout cas, Saint-Etienne a réussi sa bascule. Pour moi, tout s'est joué à Angers sur le match en retard au cœur du mois de janvier. C'était le tournant de la saison, le tournant de l'époque Dupraz. Cela me fait un peu penser à la victoire à Nîmes l'an passé. Ça a été le déclic ! »