ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Les Verts sont agaçants mais ils sont surtout à leur place »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

« Pour Saint-Etienne, la réception de QRM était importante, pour ne pas dire capitale. De ce match, nous ne retiendrons que la victoire (2-1) et les trois points. L'équipe a été moyenne et s'est faite peur face à un adversaire modeste. Alors oui, c'est inquiétant : l'ASSE ne marque pas de buts dans le jeu et s'en sort uniquement grâce à deux penaltys. Devant, Saint-Etienne ne trouve pas de solutions et la blessure d'Ibrahima Wadji n'arrange rien.

« J'ai quelques doutes sur la capacité de l'ASSE à tenir son objectif d'une remontée en Ligue 1 »

Parmi les autres absents, on retrouve Aïmen Moueffek, à nouveau blessé... et peut-être même sur le départ car en fin de contrat dans un an. Encore une fois, il faut souligner la très mauvaise gestion des jeunes joueurs formés à Saint-Etienne. Encore une fois, l'ASSE pourrait perdre l'un de ses meilleurs espoirs sans avoir réellement pu en tirer profit. Que l'on perde Jean-Philippe Krasso, c'est une chose. Qu'on ne parvienne pas à retenir les meilleurs talents de l'Etrat, ça me dérange. Comment être ambitieux sur le terrain quand, en coulisses, on ne parvient plus à vanter cette ambition à ses propres joueurs formés à la maison ?

Aujourd'hui, j'ai quelques doutes sur la capacité de l'ASSE à tenir son objectif d'une remontée en Ligue 1. Sur le niveau des trois premiers matchs, cela me paraît délicat. Saint-Etienne a une équipe de qualité très moyenne et qui, en plus, est ennuyeuse à voir jouer... Même à domicile. J'ai peur que la crainte reprenne le pas et qu'on voit revenir le syndrome du début de saison passée. Malheureusement, ce n'est pas le prochain match sur le terrain d'Annecy qui m'incite à l'optimisme. Il va vite falloir trouver des solutions et finaliser quelques recrues. Stéphane Diarra arrive de Lorient mais il faudra d'autres joueurs encore.

« Karim Cissé ? Laissons à Laurent Batlles le soin de le façonner sans le griller »

Certains pointent du doigt Laurent Batlles actuellement mais, sans joueurs de qualité, aucun entraîneur ne peut faire grand chose. Ce n'est pas avec l'effectif dont il dispose aujourd'hui qu'il peut appliquer ses idées. Il y a bien quelques joueurs intéressants individuellement mais collectivement la mayonnaise ne prend pas. Oui, l'ASSE a aujourd'hui beaucoup de travail. Ne serait-ce que pour rattraper une équipe comme Caen qui a déjà pris pas mal d'avance au classement et dans la qualité de jeu... Même à la troisième journée, les points perdus ne se rattrapent pas, les buts encaissés non plus. J'insiste bien là dessus car l'équipe stéphanoise qu'on voit depuis le début de saison est bien trop timorée et trop moyenne pour atteindre ses objectifs. Non seulement les Verts sont agaçants mais le plus grave étant que, par rapport à ce qu'ils montrent, il est difficile de dire qu'ils ne sont pas à leur place au classement...

Pour finir, je voulais revenir sur l'entrée de Karim Cissé et le fait que Laurent Batlles l'a beaucoup secoué sur le terrain. Certains pensent qu'il s'est passé les nerfs dessus. Ce n'est pas mon cas. Batlles sait très bien qu'il dispose d'un joueur d'avenir, sans doute quelqu'un qui est amené à devenir important dans l'équipe. Le coach des Verts sait que ce genre de joueur a besoin d'être protégé mais aussi d'être recadré. Karim Cissé peut amener à cette équipe un vent de fraîcheur, lui n'a pas en tête les problèmes de la saison passée et peut se lâcher. Laissons à Laurent Batlles le soin de le façonner sans le griller... »

Podcast Men's Up Life