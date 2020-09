ASSE â€“ L'oeil de Denis BalbirÂ : Â«Â Pour avoir plus d'ambitions, il faut recruter un buteurÂ Â»

« Samedi, l'AS Saint-Etienne a perdu son premier match de la saison à Geoffroy-Guichard face à Rennes (0-3). Il y avait un classe d'écart entre les deux équipes. Les Bretons ont été très supérieurs dans tous les compartiments du jeu, que ce soit derrière, au milieu ou en attaque. Il y avait tout simplement plus de talents et d'expériences. Personnellement, je trouve quand même le score sévère. Les Verts ont eu quelques opportunités mais c'était trop timide pour espérer mieux. C'est la première fois que Saint-Etienne ne marque pas.

Il faut dire les choses comme elles sont : le Stade Rennais a un potentiel supérieur aujourd'hui. Ils l'ont démontré à l'extérieur avec beaucoup plus de maîtrise. Après le match, Claude Puel a beaucoup insisté sur le poids des absents, parlant de Mathieu Debuchy mais également des présences sur le banc d'Yvan Neyou et de Wesley Fofana. C'est mieux d'appuyer sur ces carences-là que de faire peser le poids de la défaite sur la jeunsse stéphanoise. Il n'y a pas à remettre en cause l'état d'esprit et la qualité des jeunes. Ils ont simplement les lacunes de leur âge. C'est évident que la non-présence de certains cadres a pesé face à une équipe qui, sur le papier, était déjà beaucoup mieux armées.

« Il y a un vrai écart entre Rennes et l'AS Saint-Etienne »

Aujourd'hui, Yvan Neyou est la bonne surprise. Il s'est vite imposé comme un leader technique de cette équipe. C'est sûr que le fait que le Camerounais démarre sur le banc (car souffrant de l'épaule) était problématique. Depuis le début de saison, Neyou a été extrêmement précieux de par son volume de jeu et le charisme qu'il apporte à ce milieu. Son absence au coup d'envoi a fait mal. Comme celle de Mathieu Debuchy qui est quand même le capitaine ou celle de Wesley Fofana, la tour de contrôle de la défense. Sans ces trois éléments-clés, ce n'est plus le même Saint-Etienne. Maintenant il faut aussi savoir passer outre car ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière fois que ces joueurs vont manquer. Il faut trouver d'autres solutions.

Aujourd'hui, il y a un vrai écart entre Rennes et l'AS Saint-Etienne. Les Bretons ont un gros effectifs, des moyens et ambitionnent de s'installer en haut du tableau. Les Verts n'ont pas du tout les mêmes moyens. Ne serait-ce que financier. Avec son effectif, l'AS Saint-Etienne peut espérer jouer la deuxième partie du haut de tableau. Pour avoir davantage d'ambition et viser le top 5, il faudra quand même que Sainté se renforce avec un buteur. Personnellement, j'ai toujours pensé qu'il fallait prendre quelqu'un.

« A 40 M€, il faudra réfléchir pour Wesley Fofana »

Autant c'est bien d'avoir une assise défensive intéressante et de garder Wesley Fofana. Pour l'instant, les dirigeants parviennent à résister aux offres du leader de Premier League Leicester. Mais j'estime qu'à 40 M€, il faudra réfléchir. Avec 15 M€, il sera possible pour l'ASSE de s'offrir un attaquant de grande valeur. Après il faut que les choses tournent bien et que certaines pistes soient activées. Je ne sais pas si c'est le cas.

Sur la dernière semaine du marché, il y a deux options : soit on enregistre quelques départs pour débloquer un budget attaquant, soit on reste comme ça mais ce ne sera pas simple de marquer des buts. Il faudra compter sur la forme d'Hamouma, le retour de Bouanga... On parle de joueurs qui sont quand même un peu irrégulier sur la durée. La quête d'un attaquant, c'est toujours compliqué. Des Guirassy, c'est une denrée rare sur le marché. Il ne faut pas non plus que cette recherche vire au sketch et que l'ASSE se retrouve avec un Mitroglou sur les bras... »